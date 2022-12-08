تقرير: طائرات ركاب إيرانية بدأت بالسفر مباشرة إلى لبنان، وخوف اسرائيلي ​​من نقل اسلحة إلى حزب الله

هذه شركة تهبط طائراتها أيضًا في دمشق ومن هناك تتجه إلى لبنان

أفاد موقع "العربية" الإخباري السعودي، اليوم (الخميس)، أن رحلات ركاب شركة الطيران الإيرانية "معراج" بدأت تحليقها لأول مرة وبطريقة غير عادية مباشرة إلى بيروت في لبنان.

وعبرت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية عن مخاوفها من نقل معدّات وأسلحة حسّاسة على متن تلك الرحلات إلى حزب الله. وكانت نفس الرحلات تستخدم هذا الطريق منذ نوفمبر الماضي. إذا استخدمت إيران بالفعل شركة "مراج" للقيام بعمليات نقل أسلحة، فإنها تضع لبنان في مواجهة تهديد آخر، لأن وضعه سيصبح مثل الوضع في سوريا.

على مر السنين، شجع حزب الله وفيلق القدس عمليات نقل عسكرية لصالح منظمة حزب الله الإرهابية ، عبر رحلات جوية من إيران إلى سوريا ومن هناك إلى لبنان. تم نقل المعدات حتى الآن في مجموعة متنوعة من الطرق البرية والجوية وفي بعض الأحيان البحرية أيضًا.

ونتيجة للهجمات المنسوبة لإسرائيل ضد آليات التسليم للجيش الإسرائيلي، تجد نفس الأطراف صعوبة في تنفيذ عمليات النقل جواً.

وتقوم شركتا "ماهان إير" و "إيران إير" بتشغيل رحلات منتظمة بين إيران ولبنان، ولكن بسبب الرغبة من أجل تسليح فيلق القدس وحزب الله مع الجيش الإسرائيلي في كل وقت وبإجراءات خاصة في كل وقت، ربما يستخدمون شركة "المراج" لنقل المعدات الخطرة مباشرة إلى لبنان. وتهبط الشركة في المطار الدولي بدمشق في سوريا، الذي تعرض لهجمات عدة مرات، بحسب تقارير أجنبية من قبل إسرائيل.

في مثل هذا السيناريو ، من المتوقع أن يتأثر التشغيل اليومي للمطار الدولي الوحيد في لبنان ، مما سيؤدي إلى مزيد من الضرر للاقتصاد اللبناني ، الذي هو بالفعل في مستوى متدنٍ غير مسبوق. بالإضافة إلى ذلك ، قد يواجه لبنان عقوبات دولية.