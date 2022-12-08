لابيد يعقد اجتماعًا لمناقشة فيروس كورونا. المفوّض: "نوصي باستخدام الأقنعة في الأماكن المغلقة"

لابيد يعقد جلسة لمناقشة انتشار فيروس كورونا

في الوقت الذي يزداد فيه عدد مرضى كورونا الذين حالتهم خطيرة إلى جانب ارتفاع معدّل الإصابة وعدد من تم نقلهم إلى المستشفى، عقد رئيس الوزراء يائير لابيد اليوم (الخميس) في مقر وزارة الأمن في تل أبيب "تقييمًا للوضع في الوقت المناسب" بخصوص انتشار الانفلونزا والكورونا.

وكجزء من المناقشة، استعرض مفوض شؤون كورونا البروفيسور سلمان الزرقا استعداد الجهاز الصحي وجاهزيته في مواجهة الانتشار المشترك للأنفلونزا وكورونا. وعرض مسؤول كورونا باسم رئيس الوزراء العميد موشيه ادري في المناقشة الاستعدادات لفصل الشتاء المقبل والتوصيات لاستمرار النشاط.

وشهدت الأسابيع الأخيرة زيادة تدريجية ومستمرة في عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا. أمس ، تم تشخيص 1709 إصابة بالفيروس. يوم الاثنين ، تم تشخيص أكثر من 2000 شخص بالفيروس ، وكانت ذروة الفترة الماضية يوم الاثنين الأسبوع الماضي ، عندما تم تشخيص إصابة 2042 إسرائيليًا بكورونا.

تم نقل 552 مريضا من كورونا إلى المستشفيات في جميع أنحاء البلاد، من بينهم 134 في حالة خطيرة.وتم توصيل أجهزة التنفس الصناعي 44 مريضا في حالة خطيرة من كورونا.