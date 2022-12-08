الضفة الغربية: مقتل فلسطيني وإصابة اثنين على الأقل في اشتباكات مع القوات الإسرائيلية

"ألقى فلسطينيون مشتبه بهم حجارة و زجاجات طلاء على سيارات إسرائيلية في محاولة لتعريض حياة السائقين للخطر"

قتل فلسطيني واصيب اثنان اخران على الاقل، اليوم الخميس، خلال اشتباكات مع القوات الاسرائيلية في قرية عابود بالضفة الغربية شمال غربي رام الله.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، ألقى فلسطينيون مشتبه بهم حجارة و "زجاجات طلاء" على سيارات إسرائيلية في محاولة لتعريض حياة السائقين للخطر.

ورداً على ذلك، قام الجنود الإسرائيليون "بنشاط روتيني" وأطلقوا النار على راشقي الحجارة والزجاجات، مما أسفر عن مقتل أحدهم وإصابة اثنين آخرين على الأقل. ولم ترد انباء عن سقوط ضحايا او جرحى اسرائيليين.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن أربعة فلسطينيين أصيبوا وإن القوات الإسرائيلية تحتجز جثتي فلسطيني وجريح واحد.