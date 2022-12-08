إسرائيل: حزب الليكود قدم طلبا لرئيس الدولة لتمديد فترة التفويض لتشكيل الحكومة

طالب بن غفير بصياغة أكثر صرامة، بينما قام الليكود بتنقيحها قبل عرض القانون على اللجنة لمناقشته.

قدّم حزب الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو طلبًا إلى الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ لتمديد التفويض من بين أمور أخرى، لاستكمال التشريع المتعلق بمنح الصلاحيات لوزير الأمن القومي المعين ايتمار بن غفير.

ونشر موقع "واينت" كيف سيبدو مشروع القانون المصمم لمنح صلاحيات لبن غفير، كجزء من الاتفاقيات مع حزبه "عوتسماة يهوديت". طالب بن غفير بصياغة أكثر صرامة، بينما قام الليكود بتنقيحها قبل عرض القانون على اللجنة لمناقشته.

وفقًا للاقتراح، سيتم تحديد الميزانية السنوية للشرطة في قسم منفصل من الميزانية - ويكون المسؤول عن قسم الميزانية هذا الوزير بن غفير.

بالإضافة إلى ذلك، كتب أن مفوض الشرطة سيكون خاضعًا للحكومة وخاضعًا للوزير، في حين أن الشرطة ستكون خاضعة للحكومة، والوزير مسؤول عن الشرطة نيابة عن الحكومة.