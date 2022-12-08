مقابلة خاصة لـ i24NEWS: آلن ديرشوفيتس ينتقد خطة بن غفير لإطلاق النار

"إذا دخل حكم بن غفير حيز التنفيذ، فسيتم توجيه الاتهام إلى إسرائيل وإدانتها، وسيتم توجيه الاتهام إلى جنودها "

انتقد المحامي الأمريكي البارز آلان ديرشوفيتس في مقابلة خاصة مع i24NEWS اليوم الخميس المبادرة المثيرة للجدل من قبل النائب الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتامار بن غفير لتغيير قواعد الاشتباك للجنود الإسرائيليين.

بن غفير الذي من المرجح أن يصبح وزيرا للأمن القومي الإسرائيلي بعد اتفاق تحالف حزبه مع رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو، يضغط من أجل تخفيف لوائح إطلاق النار للسماح لهم بإطلاق النار على أي شخص يمثل "تهديدا محتملا" ، بما في ذلك هؤلاء ممسكين بالحجارة أو زجاجات المولوتوف.

وفي حديث لإذاعة الجيش الأسبوع الماضي، قال السياسي المثير للجدل إن "كل من يلقي زجاجة مولوتوف يحتاج إلى إطلاق النار عليه" ، مضيفًا أن "الحجر قاتل" أيضًا.

وقال ديرشوفيتز لـ i24NEWS. "إذا دخل حكم بن غفير حيز التنفيذ، فسيتم توجيه الاتهام إلى إسرائيل وإدانتها، وسيتم توجيه الاتهام إلى جنودها وإدانتهم من قبل المحكمة الدولية لتطبيقهم مجموعة مختلفة من المعايير والمبادئ على أساس العرق والعرق. قلة قليلة من الناس يستطيعون الدفاع عن هذه الحجة ، وبالتأكيد لا يمكنني الدفاع عن هذه الحجة".