فائد سابق في الجيش الاسرائيلي: "اسرائيل لها مصلحة في امتلاك لبنان لمنصة غاز"

اتفاق الحدود البحرية مع لبنان "يعكس بشكل جيد المصالح الإسرائيلية"

قال قائد البحرية المنتهية ولايته اللواء إيلي شارفيت، أمس (الخميس)، في أول مقابلة له منذ انهاء منصبه، إن اتفاق الحدود البحرية مع لبنان "يعكس بشكل جيد المصالح الإسرائيلية". وقال شارفيت إن إسرائيل "لها مصلحة في أن يكون لدى دولة لبنان جهاز حفر".

وأضاف لاحقًا أن "إلى جانبنا دولة تفتقر تمامًا إلى الطاقة"، وأوضح أن بلدًا مثل لبنان يجب أن يكون له "ثمن خسارة". وقال أيضا: "أرحب بوجود اتفاق مع لبنان. المنطق المنظم هو أننا لن نتنازل إطلاقا عن الخط الحدودي الذي يربط رأس الناقورة. هناك كان ممنوع التنازل ولو حتى عن متر واحد".

وأضاف شارفيت "من ناحية أخرى ، لا معنى للخطوط في الغرب". وأضاف "هناك تنازل عن أراض ذات أهمية اقتصادية وليس ذات أهمية أمنية. لذلك أعتقد أن الاتفاق يعكس المصالح الإسرائيلية بشكل جيد. دولة إسرائيل لديها الغاز لأجيال قادمة."

وقال في هذا السياق ، في حديثه عن النشاط المنسوب لإسرائيل ضد ناقلات النفط الإيرانية في البحر الأحمر: "إن النشاط المنسوب لإسرائيل في المياه نشاط قانوني ، وتحتاج الدولة إلى وقف الإرهاب الموجه ضدها. ليس مثل نشاط ضد سفينة تبحر في المياه الدولية ".