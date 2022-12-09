الرئيس هرتسوغ يمدد التفويض الذي حصل عليه نتنياهو لـ 10 أيام أخرى

قرر تمديد التفويض الممنوح له لتشكيل الحكومة لمدة عشرة أيام

وافق الرئيس يتسحاق هرتسوغ اليوم (الجمعة) على طلب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، وقرر تمديد التفويض الممنوح له لتشكيل الحكومة لمدة عشرة أيام حتى 21 كانون الأول (ديسمبر).

رد رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ على طلب رئيس الليكود بتمديد فترة تشكيل الحكومة في خطاب يؤكد التمديد: "أقر باستلام رسالتكم بتاريخ 14 كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، بطلب لتمديد فترة تشكيل الحكومة ".

واضاف الرد :"الغرض من الأقسام التي تتناول تشكيل الحكومة في قانون الأساس: أن تقوم الحكومة بتشكيل حكومة تنال ثقة الكنيست، وذلك في أقرب وقت ممكن. وبناءً عليه ، بعد تقديمه إلى الحاجة إلى تمديد فترة تشكيل الحكومة، ومن أجل العمل وفقًا لغرض القانون، قررت، بموجب السلطة الممنوحة لي وفقًا للمادة 8 من القانون الأساس: سيتم تمديد الفترة الممنوحة لك لغرض أداء واجب تشكيل الحكومة لمدة 10 أيام ، حتى الأربعاء 27 في كيسلو 2022 ، 21 ديسمبر 2022".

جدير بالذكر أن بنيامين نتنياهو قدم الليلة الماضية طلبًا رسميًا لرئيس الدولة لتمديد الموعد النهائي لاستكمال تشكيل الحكومة 14 يومًا أخرى ، مشيرًا إلى أنه لا تزال هناك قضايا في تقسيم المهام لم يتم الاتفاق عليها بعد.