تقرير: الأمين العام لحزب الله يلتقي الرئيس السوري في دمشق

"قد تكون الزيارة مرتبطة بمزيد من تطوير العلاقات بين سوريا وحزب الله مع بداية تسيير الرحلات بين بيروت وطهران"

زار الامين العام لحزب الله حسن نصر الله دمشق قبل اسبوعين والتقى بالرئيس السوري بشار الاسد حسب ما نقلته وسائل الاعلام اللبنانية اليوم الجمعية، مشيرة إلى أن سبب الزيارة مرتبط بوجود عناصر حزب الله الموالي لإيران في دمشق.

وقد تكون الزيارة مرتبطة بمزيد من تطوير العلاقات بين سوريا وحزب الله، بالأمس فقط أفادت شبكة العربية السعودية أن شركة طيران إيرانية بدأت تسيير رحلات مباشرة بين طهران وبيروت من منتصف الشهر المنصرم. الخوف أن يكون هذا طريق تهريب جديد للأسلحة المتطورة والمكونات الحساسة.

وأفادت مصادر أجنبي، في الأشهر المنصرمة، عن ضربات جوية إسرائيلية ضد أهداف في سوريا شملت مواقع للجماعات الموالية لإيران، مما نتج عنه إغلاق مطار دمشق أيضًا.

وازداد وجود حزب الله في سوريا بشكل كبير منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011. حيث دعم حزب الله الحكومة السورية وحال مع روسيا بوتين دون سقوطه وانتصار المسلحين.