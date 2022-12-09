رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: آثار اليورانيوم المخصب أتت من الخارج

إسلامي:"في كثير من الحالات وجدنا أن النفايات المستوردة من العراق (...) ملوثة لم تكن هذه مواد نووية من صنعنا"

قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية (AEIO) محمد إسلامي، إن "آثار اليورانيوم المخصب الذي تم اكتشافه في إيران والتي هي محور تحقيق من قبل الشرطة النووية التابعة للأمم المتحدة جاءت من نفايات من 'الخارجية'"

وقال محمد إسلامي في مقابلة نشرتها صحيفة الهمشهري، إن المواقع الإيرانية "التي استضافت، بحسب أجهزة (سرية) أجنبية، أنشطة نووية" هي "منطقة لتربية المواشي ومنجم مهجور ومكب للنفايات". وضرب على سبيل المثال مكب النفايات الذي أخذ مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية منه "عينات من نفايات دخلت إيران من دول مختلفة".

وأشار إسلامي إلى أن "هذا لا يعني أن مكان الاكتشاف كان موقعًا (...) لنشاط نووي غير معلن". وتابع "في كثير من الحالات وجدنا أن النفايات المستوردة من العراق (...) ملوثة". "لم تكن هذه مواد نووية من صنعنا"

ومنذ عدة أشهر ، نددت الوكالة الدولية للطاقة الذرية بـ "عدم وجود إجابات ذات مصداقية فنية" من طهران بشأن الوجود المشبوه لليورانيوم المخصب على ثلاثة مواقع ، والذي كان مصدر التصويت على قرارين ضد إيران. .

وبدأت إيران والقوى الكبرى محادثات في أبريل/ نيسان من عام 2021 في فيينا بهدف إحياء اتفاق دولي أبرم في 2015 يضمن الطابع المدني لبرنامج إيران النووي ، متهمًا رغم نفيها السعي لامتلاك السلاح النووي. وتعثرت هذه المفاوضات بشكل خاص بسبب مسألة هذه المواقع الثلاثة التي تسعى الوكالة الدولية للطاقة الذرية للحصول على تفسيرات حول وجود آثار لليورانيوم المخصب.

وسبق أن قالت طهران إنها تعاونت "بشكل كامل" مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تحقيقاتها. في 17 نوفمبر ، استنكر مجلس محافظي الهيئة الأممية عدم تعاون إيران ، مؤكدا أنه نتيجة لذلك ، لا يمكن للوكالة الدولية للطاقة الذرية ضمان صحة وسلامة البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.

وكان من المقرر زيارة وفد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى طهران في شهر نوفمبر/تشرين الثاني المنصرم، لكنها في النهاية لم تتم.