استطلاع: قلة من الإسرائيليين يؤيدون الارتباط القوي بين الدين والدولة

استطلاع رأي على 750 مواطنًا إسرائيليًا حول سبعة مقترحات تشريعية أصدرها أعضاء في الائتلاف الحاكم المستقبلي،

أظهر استطلاع للرأي أجري، اليوم الجمعة، أن أقل من ثلث الإسرائيليين يؤيدون مقترحات رئيسية لقوانين الدين والدولة قدمتها أحزاب يتوقع أن تكون جزءًا من الحكومة الائتلافية المقبلة.

وأجرى معهد الديمقراطية الإسرائيلي (IDI) استطلاع رأي على 750 مواطنًا إسرائيليًا حول سبعة مقترحات تشريعية أصدرها أعضاء في الائتلاف الحاكم المستقبلي، بقيادة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو.

وافاد الاستطلاع أن خمسة من المقترحات تتناول قضايا دينية، واحدة مع دور المستشارين القانونيين للحكومة، والأخرى مع مستوطنات الضفة الغربية. لم يتلق أي من السبعة أكثر من 40 في المئة من التأييد، وحصل اثنان فقط على دعم الأغلبية من الإسرائيليين الذين يعتبرون اليمينيين.

المقترحات الخمسة المتعلقة بالدين هي:

1. إلغاء الاعتراف بالتحولات غير المتشددة لأغراض المواطنة/ 2. السماح بالفصل بين الجنسين في الأحداث التي يرعاها الجمهور / 3. إلغاء "بند الحفيد" في قانون العودة - والذي يسمح لأي شخص لديه جد يهودي واحد على الأقل بالحصول على الجنسية الإسرائيلية / 4. زيادة الفوائد الحكومية للرجال الذين يدرسون في المؤسسات الدينية / 5. إلغاء إصلاح تم تمريره بالفعل لخصخصة شهادة كوشير

تم دعم الفصل بين الجنسين في الأحداث التي تنظمها الدولة من قبل 28 بالمئة ممن تم سؤالهم في استطلاع IDI، بينما أيده 52.7 بالمئة من المستطلعين اليمينيين. أيد 30.5 في المئة من الإسرائيليين إلغاء الاعتراف بالتحولات غير المتشددة. إزالة "شرط الأحفاد" بنسبة 29 في المئة ، وزيادة الفوائد للرجال في الدراسات الدينية بنسبة 25 في المئة، وإلغاء إصلاح الكوشر بنسبة 28 في المئة.

وأيد أقل من 40 في المئة فكرة السماح للوزراء بتعيين مستشاريهم القانونيين، وأيد 36 في المئة السماح ببؤر استيطانية شيدت بشكل غير قانوني في الضفة الغربية.

تم طرح كل اقتراح من قبل واحد على الأقل من الأحزاب الدينية الأربعة المتوقع أن تنضم إلى حزب الليكود بزعامة نتنياهو في الحكومة القادمة - يهدوت هتوراة المتحدة، شاس، الصهيونية الدينية، وعوتسما يهوديت.