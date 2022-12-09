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إسرائيل/ المغرب: فاس وكفار سابا توقعان اتفاقية توأمة لتعزيز سبل علاقات التعاون والشراكة بين المجلسين

i24NEWS - AFP

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تم تصوير العلمين الإسرائيلي والمغربي خلال احتفال رسمي في مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط ، في 13 سبتمبر ، 2022.
JACK GUEZ / AFPتم تصوير العلمين الإسرائيلي والمغربي خلال احتفال رسمي في مدينة تل أبيب الساحلية على البحر المتوسط ، في 13 سبتمبر ، 2022.

عمدة فاس:"أنا سعيد جدا لوجودي هنا، وآمل أن تكون هذه الزيارة أساسا للمستقبل وللأجيال المقبلة في كلتا المدينتين”

وقعت مدينة فاس المغربيةومدينة كفار سابا الإسرائيلية، اتفاقية توأمة، أمس الخميس، خلال زيارة تاريخية لعمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي لإسرائيل، لتعزيز  سبل علاقات التعاون والشراكة بين المجلسين، وتحقيق المزيد من الانجازات المماثلة بين البلدين.

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وبحث عبد السلام البقالي، الخميس، خلال زيارة قام بها على رأس وفد من المجلس إلى بلدة كفار سابا (وسط إسرائيل)، مع  رئيس البلدية رافي ساعر. وقال ساعر: “التقيت بالبقالي بشكل خاص وودي خلال مؤتمر ‘كوب 27’ بشرم الشيخ، ومن هناك ولدت فكرة الزيارة التاريخية لمدينتنا”، معربا عن يقينه بأن هذه الزيارة ليست سوى خطوة أولى على طريق توثيق التعاون في مختلف المجالات.

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ومن جانبه، صرح عبد السلام البقالي قائلا: “أنا سعيد جدا لوجودي هنا، وآمل أن تكون هذه الزيارة أساسا للمستقب وللأجيال المقبلة في كلتا المدينتين”.

وهنأ رئيس بلدية كفار سابا الوفد المغربي بتأهل المنتخب الوطني إلى ربع نهاية كأس العالم (قطر 2022)، وقدم له هدية من سكان البلدية عبارة عن كرة قدم.

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وأبرز المسؤول الإسرائيلي أهمية إقامة وتعزيز علاقات تعاون بين البلديتين، وتبادل الزيارات والمشاركة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية المشتركة.

وحسب المجلس البلدي لكفر سابا، فخلال هذه الزيارة كان البقالي مرفوقا بكل من عزيز اللبار، رئيس المجلس الجهوي للسياحة بفاس، وهشام بن مخلوف، رئيس لجنة الصداقة المغربية الإسرائيلية بفاس.

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وكان الوفد المغربي قد  استقبل، الأربعاء المنصرم، من ضمن أكثر من 52 رئيس بلدية من جميع أنحاء العالم من قبل الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوغ. 

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