وقعت مدينة فاس المغربيةومدينة كفار سابا الإسرائيلية، اتفاقية توأمة، أمس الخميس، خلال زيارة تاريخية لعمدة مدينة فاس عبد السلام البقالي لإسرائيل، لتعزيز سبل علاقات التعاون والشراكة بين المجلسين، وتحقيق المزيد من الانجازات المماثلة بين البلدين.

وبحث عبد السلام البقالي، الخميس، خلال زيارة قام بها على رأس وفد من المجلس إلى بلدة كفار سابا (وسط إسرائيل)، مع رئيس البلدية رافي ساعر. وقال ساعر: “التقيت بالبقالي بشكل خاص وودي خلال مؤتمر ‘كوب 27’ بشرم الشيخ، ومن هناك ولدت فكرة الزيارة التاريخية لمدينتنا”، معربا عن يقينه بأن هذه الزيارة ليست سوى خطوة أولى على طريق توثيق التعاون في مختلف المجالات.