المفوض العام لشرطة إسرائيل: "الرياح السياسية لن تخترق الشرطة"

شبتاي"هذا هو واجبنا كضباط شرطة. هذا هو واجبي الشخصي بصفتي مفوضًا لشرطة إسرائيل، وأنا أعتزم القيام به"

بعث المفوض العام للشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي، اليوم الجمعة، برسالة إلى ضباطه يؤكد لهم أنهلن يسمح للسياسة بالتأثير على عمليات قوته، حيث من المتوقع أن يُمنح النائب اليميني المتطرف إيتامار بن غفير سلطة على رجال الشرطة قريبًا.وكتب شبتاي "الرياح السياسية لن تخترق الشرطة الإسرائيلية لأنها لم تخترق حتى اليوم".

وأكد شبتاي على "أننا سنقف في حراسة لضمان استمرار قوة الشرطة الإسرائيلية وعدم المساس باستقلالها"، مضيفًا: "هذا هو واجبنا كضباط شرطة. هذا هو واجبي الشخصي بصفتي مفوضًا لشرطة إسرائيل ، وأنا أعتزم القيام به" وقالشبتاي إنه لن يصبح "دمية في يد أحد".

ومن المقرر أن تقوم الحكومة القادمة، برئاسة رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو ، بتمرير تشريع من شأنه أن يوسع سلطة بن غفير على قوة الشرطة كوزير للأمن القومي المقبل.

التشريع ، الذي قدمه بن غفير ، سيمنح وزير الأمن القومي سلطة أكبر بكثير على رجال الشرطة أكثر من أي وقت مضى في إسرائيل. الوزارة الجديدة التي من المتوقع أن يرأسها ستسيطر أيضًا على حرس الحدود الإسرائيلي في الضفة الغربية، والذي يخضع حاليًا للجيش.

وكان الرئيس يتسحاق هرتسوغ، قد وافق، اليوم الجمعة، على طلب رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو، وقرر تمديد التفويض الممنوح له لتشكيل الحكومة لمدة عشرة أيام حتى 21 كانون الأول (ديسمبر).

رد رئيس الدولة يتسحاق هرتسوغ على طلب رئيس الليكود بتمديد فترة تشكيل الحكومة في خطاب يؤكد التمديد: "أقر باستلام رسالتكم بتاريخ 09 كانون الأول (ديسمبر) 2022 ، بطلب لتمديد فترة تشكيل الحكومة ".