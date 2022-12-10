رئيس السلطة الفلسطينية: "لا تتعاملوا مع أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بمبادئ الشرعية الدولية"

أضاف محمود عباس: "رغم كل هذا، لن نتخلى عن الالتزام بالقانون الدولي"

انتقد رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس ، إسرائيل مجددًا، داعيًا المجتمع الدولي إلى عدم التعامل مع أي حكومة إسرائيلية لا تعترف بمبادئ الشرعية الدولية.

وقال محمود عباس في كلمة ألقاها أمام القمة العربية الصينية في العاصمة السعودية الرياض، إننا "نفتقد هذه الأيام شريكا في إسرائيل يؤمن بحل الدولتين على أساس الشرعية الدولية. والاتفاقيات الموقعة ونبذ العنف والتطرف.. هذه هي المبادئ التي نلتزم بها ونعمل وفقها"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وأضاف محمود عباس: "رغم كل هذا، لن نتخلى عن الالتزام بالقانون الدولي، ونتطلع ، وسط هذه الظروف الصعبة، إلى أنكم ستستمرون في حشد الدعم الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية".

وحث رئيس السلطة الفلسطينية المجتمع الدولي على دعم الجهود الفلسطينية للحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وعقد مؤتمر دولي للسلام، وتحقيق الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334. ، وقراري الجمعية العامة للأمم المتحدة 181 و 194.

وزعم محمود عباس أن النظام الدولي "يسمح لإسرائيل بمواصلة انتهاك القانون الدولي، وإقامة نظام التمييز العنصري بكامل عناصره، والاستمرار في الأعمال الأحادية والاستيطان الاستعماري، والقتل، والحصار ، والتهجير ، وهدم المنازل، وتغيير هوية المواطنين ومدينة القدس".

وكان قد وصل الرئيس الفلسطيني، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس حكومة تصريف الإعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وقادة آخرون الخميس الماضي إلى الرياض، للحضور في قمتين وصفتا بأنهما "معلم" في تاريخ العلاقات الصينية-العربية والعلاقات الصينية- الخليجية.