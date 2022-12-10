العاهل المغربي يدعو في "القمة العربية الصينية" إلى تشجيع الصادرات العربية للصين وتنويعها

عزيز أخنوش، إن "التبادل التجاري بين الصين والدول العربية يشهد عجزا كبيرا في الصادرات العربية نحو الصين"

أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، أمس الجمعة، أن العاهل المغربي محمد السادس، دعا إلى العمل المشترك من أجل تشجيع الصادرات العربية إلى الصين وتنويعها.

وقال عزيز أخنوش، إن "التبادل التجاري بين الصين والدول العربية يشهد عجزا كبيرا في الصادرات العربية نحو الصين، باستثناء النفط والغاز"، مضيفا أن هذا "يستدعي العمل المشترك لتشجيع الصادرات وتنويعها، لتكون أساسا للنهوض بالاقتصاد العربي الصناعي والزراعي والخدماتي"، حسب موقع الاناضول التركية.

وتابع عزيز أخنوش، في كلمة تلاها نيابة عن العاهل المغربي، ضمن أعمال "قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية"، أنه "بالرغم من أن الصين هي الشريك الاقتصادي الأول للدول العربية، إلا أن التبادل التجاري بين الجانبين، وإن سجل مستويات جيدة من حيث الحجم والتنوع والكثافة بقيمة 240 مليار دولار لعام 2020، لم يرق بعد إلى مستوى المؤهلات المتاحة".

من جانب آخر، أكد رئيس الحكومة المغربية أن "القمة تنعقد في سياق دولي مشحون بالأزمات التي خلفتها آثار جائحة كورونا، والتطورات الجيواستراتيجية التي يشهدها العالم، وما صاحبها من اضطرابات وبؤر توتر ونزاعات مسلحة، لها أثر مباشر على منطقتنا العربية، وعلى شريكنا الصيني وكافة دول العالم"، موضحا أن الوضع الحالي في المنطقة والعالم "يعطي للشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية والصين أهمية خاصة، من منطلق الاستعداد لتجاوز آثار التحديات متعددة الأوجه".

وأشار رئيس الحكومة المغربية إلى أن "ما تواجهه دول المنطقة العربية من تحديات تهدد أمنها واستقرارها، مرده في بعض الحالات إلى سياسات وسلوكيات بعض الدول العربية تجاه البعض الآخر، ومن هنا، وجب التشديد على أنه لا يمكن تجاوز هذا الوضع المليء بالمخاطر دون الالتزام بمبادئ حسن الجوار، واحترام السيادة الوطنية للدول ووحدتها الترابية، والامتناع عن التدخل في شؤونها الداخلية".