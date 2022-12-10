تركيا : مشاورات بين أنقرة و موسكو حول سورية وأوكرانيا

تناول الجانبان، إصلاح الأمم المتحدة، وتنفيذ اتفاقية إسطنبول للحبوب، والوضع في كل من أوكرانيا وسورية

أفاد بيان صادر عن الخارجية التركية، اليوم السبت، أن تركيا جددت في مشاوراتها السياسية مع روسيا تطلّعاتها إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع موسكو بشأن "وحدات حماية الشعب" الكردية في سورية.

وتناول الجانبان، إصلاح الأمم المتحدة، وتنفيذ اتفاقية إسطنبول للحبوب، والوضع في كل من أوكرانيا وسورية، وآلية الأمم المتحدة للمساعدات الإنسانية عبر الحدود، وملفات ليبيا والشرق الأوسط وشرقي المتوسط، حسب وكالة الأناظول التركية.

وأشارت الخارجية التركية في بيانها، إلى أنه جرى خلال المحادثات، " تأكيد أهمية الحفاظ على وحدة سورية السياسية وسلامة أراضيها، وضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة في البلاد على أساس خارطة الطريق الواردة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

من جهته، أكد الجانب التركي مجدداً حزم أنقرة في مكافحة حزب العمال الكردستاني "الذي يشكل تهديداً وجودياً ليس فقط لوحدة أراضي سورية، بل وللأمن القومي التركي أيضاً".

وجددت تركيا خلال المشاورات تطلّعاتها إلى تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة مع موسكو في أكتوبر/تشرين الأول 2019 بخصوص حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية.

وجاء ذلك خلال مشاورات سياسية عقدت في إسطنبول بين مسؤولين من الجانبين، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي سادات أونال، ونظيره الروسي سيرغي فيرشينين، يومي 8-9 ديسمبر/كانون الأول الجاري.