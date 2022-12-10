إسرائيل ستهاجم القاعدة العسكرية في بيروت إذا نقلت أسلحة إيرانية هناك

في السعودية ، أفادت مصادر سياسية في تل أبيب عن التهديد الإسرائيلي للبنان

أفادت صحيفة الشرق الأوسط السعودية اليوم (السبت) من "مصادر سياسية في تل أبيب" أن إسرائيل بعثت برسالة تهديد للحكومة اللبنانية ، بخصوص احتمال مهاجمة مطار بيروت ، إذا استُخدم لتهريب إيراني. أسلحة.

كما أفادت المصادر أن إسرائيل علمت بمحاولات إيرانية لاستخدام بيروت كطريق تهريب جديد بعد فشل محاولات التهريب عبر مطار دمشق ، وأن إسرائيل تحقق في محاولة إيرانية لتهريب أسلحة عبر رحلات مدنية لطائرات إيرانية إلى العراق. مطار بيروت. وأضافت المصادر أن الضربات الجوية في سوريا أثبتت فعاليتها وأن معظم محاولات تهريب الأسلحة الإيرانية إلى تنظيم حزب الله قد أحبطت.

وأوضحت المصادر أن "إسرائيل لن تستخف بمحاولات إيران نقل الأسلحة عبر مطار بيروت ، وبعثت برسالة مفادها أنها لن تتردد في مهاجمة المطار في حال نقل أسلحة إليه ، وتجدر الإشارة إلى أن التقرير ليس لديه تأكيد من مصادر أخرى.

أفادت قناة العربية السعودية، اليوم الخميس، أن شركة المعراج الإيرانية، المرتبطة بالحرس الثوري، باشرت تشغيل خط جوي متجه إلى مطار بيروت الدولي. وبحسب التقرير، فإن الرحلة الأولى إلى بيروت تمت في 14 نوفمبر / تشرين الثاني.