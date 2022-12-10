تركيا: أردوغان سيترشح للرئاسة للمرة الأخيرة في عام 2023

هل تكون الانتخابات الرئاسة المقبلة آخر استحقاق لأردوغان؟

اعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، مساء اليوم السبت،عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة مشيرا الى انها ستكون آخر مرة "يطلب فيها الدعم" وبعد ذلك سينقل الراية إلى الأجيال الشابة.

و ألمح أردوغان الذي قاد البلاد لما يقرب من 20 عاما، أولاً كرئيس للوزراء ثم كرئيس للدولة، إلى أنه سيرشح نفسه لرئاسة الجمهورية للمرة الأخيرة في الانتخابات التي ستجرى العام المقبل.

وحسب وسائل اعلام تركيه قال اردوغان في كلمة ألقاها في مدينة سامسون شمالي البلاد، إنه بعد ذلك "سينقل الراية إلى الشباب".

واضاف : "سنطلق (مشروع) "القرن التركي" في عام 2023 بالدعم الذي نطلبه من جمهورنا للمرة الأخيرة"، في إشارة إلى أنه إذا فاز في الانتخابات التي ستجرى في يونيو/ حزيران 2023، فستكون هذه الانتخابات الأخيرة التي ينافس فيها. وأضاف "سننقل هذه الراية المقدسة لشبابنا".