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الجيش الإسرائيلي يجري مناورة مفاجئة تحاكي اشتباكات مع حزب الله

Matthias Inbar

i24NEWS Defense Correspondent | @MatthiasInbar

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مناورات ناقلة أفراد مصفحة للجيش الإسرائيلي خلال مناورة عسكرية بالقرب من الحدود الشمالية مع سوريا في 25 يونيو 2013 في مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل
PHOTO / JACK GUEZمناورات ناقلة أفراد مصفحة للجيش الإسرائيلي خلال مناورة عسكرية بالقرب من الحدود الشمالية مع سوريا في 25 يونيو 2013 في مرتفعات الجولان التي ضمتها إسرائيل

ستتدرب القوات خلال التمرين على كيفية إدارة انتشار مفاجئ في مواجهة سيناريوهات العمليات في الساحة الشمالية

انطلقت مساء السبت (أمس) تدريبات عسكرية مفاجئة شارك فيها آلاف الجنود الإسرائيليين في محاكاة للقتال على الحدود الشمالية.

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أعلن الجيش الإسرائيلي أن التدريبات التي أطلق عليها "الشتاء الدافئ 2" ستستمر حتى يوم الثلاثاء. ويهدف التمرين إلى "تعزيز جاهزية" الوحدات القتالية واللوجستية للجيش في مواجهة "الأحداث المفاجئة والسيناريوهات المختلفة في المنطقة الشمالية" التي تنطوي على اشتباكات مع حزب الله اللبناني ووكلاء إيرانيين آخرين في المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي إن حوالي 8000 جندي و 5000 من جنود الاحتياط يشاركون في التدريبات. يقود التدريبات قسم التكنولوجيا واللوجستيات برئاسة رئيس قسم التكنولوجيا واللوجستيات اللواء ميشيل جانكو.

وأوضح بيان الجيش أن التمرين تم التخطيط له مسبقا وأن "القوات ستتدرب خلاله، على كيفية إدارة انتشار مفاجئ في مواجهة سيناريوهات العمليات في الساحة الشمالية، مع التركيز على جاهزية الشبكة اللوجستية والتعاون بين وحدات الذراع البرية". 

في وقت سابق من يوم أمس السبت، أفادت وسائل الإعلام أن إسرائيل حذرت لبنان، وفق الزعم، من ضربات محتملة على مطار بيروت في ضوء تقارير أشارت إلى أن إيران نقلت مؤخرًا أسلحة إلى حزب الله عبر رحلات جوية مدنية.

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