رجال الإطفاء في غزة يفتقرون إلى المعدات لمواجهة الحرائق القاتلة

رئيس وحدة الدفاع المدني: نقص المعدات يزيد من عدد القتلى والجرحى وكذلك من مقدار الضرر في ممتلكات المواطنين

متسمرا في الشارع حيث يقطن في غزة، نظر علاء حبوب مرعوبا وقد اندفع الصراخ مدويا من منزل جاره الذي تحول إلى جحيم أودى بحياة 21 شخصًا - كارثة قال إنه كان من الممكن أن تكون أقل فتكًا لو أن قطاع غزة يشتمل على طاقم من مكافي الحريق مجهز بشكل أفضل لخدمات الطوارئ.

يعاني الجيب الفلسطيني المكتظ بالسكان من نقص في معدات الإطفاء والإنقاذ، ومعظم شاحناته عمرها عقود، بحسب ما تدعي خدمات الطوارئ فيه.

قال حبوب وهو يستذكر الحريق الذي اندلع في جباليا، شمال غزة، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني "لو كانت لدينا معدات ورافعات، لتمكنا من السيطرة على النار".

بفرضهما الحصار على غزة في عام 2007 بسبب استيلاء حركة حماس المتطرفة على السلطة، عممت كل من إسرائيل ومصر فرض تقييدات كذلك على استيراد السلع "ذات الاستخدام المزدوج" في إشارة إلى أي غرض قد يخدم أغراضا عسكريا محتملة. وتقول إسرائيل إن هذا ضروري لاحتواء النشطاء المتمركزين في غزة الملتزمين بمهاجمة إسرائيل.

بينما يمكن للسيارات دخول غزة من إسرائيل، فإن سيارات الإطفاء والرافعات، لا تستطيع ذلك، بحسب منظمة "غيشا"، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان تبحث في مسألة المواد ذات الاستخدام المزدوج. وأكد مسؤولون إسرائيليون لوكالة فرانس برس أن سيارات الإطفاء تعتبر من المواد "ذات الاستخدام المزدوج"، مضيفين أن شاحنة واحدة تبرعت بها قطر دخلت غزة في عام 2019 عبر مصر.

وبحسب وحدة الدفاع المدني التابعة للجيب الفلسطيني يوجد حاليا نحو 20 شاحنة في حالة عمل.

قال رئيس وحدة الدفاع المدني في غزة، زهير شاهين، "لدينا نقص في جميع المعدات. أفضل طراز لدينا من المركبات صنع في عام 1994. كل شيء قديم ومتهالك.

MAHMUD HAMS / AFP رجال إطفاء فلسطينيون يفحصون معداتهم في مقر وحدة الدفاع المدني في مدينة غزة.

وأضاف أن نقص المعدات "يزيد من عدد القتلى والجرحى وكذلك من مقدار الضرر في ممتلكات المواطنين".

وبصرف النظر عن التبرعات من قطر، تم استيراد جميع المركبات قبل بدء الحصار الإسرائيلي المصري. لكن واحدة فقط من هذه المركبات مجهزة برافعة قادرة على الوصول إلى أسطح المنازل في غزة، التي تضم الآن المزيد من المباني الشاهقة لعدد متزايد من السكان يقدر بنحو 2.3 مليون شخص.