الجيش الإسرائيلي يحبط محاولة تهريب مخدرات بقيمة 3 مليون شيكل

اعتقلت القوات المشتبه بهم الثلاثة وصادرت حوالي 75 كيلوغرامًا من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 3،000،000 شيكل

سمحت السلطات الإسرائيلية، الأحد بالكشف عن قيام قوات الجيش الإسرائيلي بإحباط محاولة تهريب مخدرات الجمعة المنصرم، تقدر قيمتها بنحو 3 مليون شيكل.

يوم الجمعة الماضي، رصدت قوة تابعة للجيش ثلاثة أشخاص يشتبه بمحاولتهم تهريب المخدرات في منطقة فرقة فاران الإقليمية.

فور وصول القوة إلى المكان تمكنت من إحباط عملية التهريب، واعتقلوا المشتبه بهم الثلاثة وصادروا حوالي 75 كيلوغرامًا من المخدرات بقيمة تقدر بنحو 3،000،000 شيكل.

تم نقل المخدرات والمشتبه بهم إلى شرطة إسرائيل لمزيد من التحقيقات.

قبل خمسة أيام، أبلغت سلطات الجيش عن وقوع حادث غير اعتيادي لتهريب المخدرات، على الحدود الإسرائيلية المصرية، وذلك بعد اختراق مهربين مصريين السياج الحدودي والدخول إلى مناطق إسرائيلية. وقامت القوات الإسرائيلية باعتقالهم وبحوزتهم أكياس المخدرات، فيما أطلقت قوات الجيش المصري النيران باتجاه المهربين.