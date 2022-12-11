في تكرار مقلق: نهب أسلحة وذخيرة من قاعدة عسكرية للجيش الإسرائيلي

وعقدت جلسة صباح اليوم في محكمة الصلح في مدينة الناصرة لتمديد حبس المتهمين الذين رفضا التعاون

ألقت قوات الشرطة أمس الأحد القبض على شابين من النقب (20 و24) بشبهة سرقة وسائل قتالية من قاعدة للجيش الإسرائيلي والمتاجرة بها. وتم إلقاء القبض على المشتبه بهما بعد العثور في سيارتهما على صناديق مليئة بذخيرة تخص الجيش، وفق النشر في واينت.

أوقف رجال الأمن عند أحد المفارق بالقرب من بيت شان المشتبه بهما أثناء عودتهما من أراضي الضفة الغربية باتجاه المنطقة الشمالية للتحقق من أوراقهما وتفتيش السيارة. خلال التفتيش، تم العثور على خمسة صناديق من ذخيرة جيش الدفاع الإسرائيلي تحتوي على حوالي 5000 رصاصة من عيار 5.56 مناسبة لبندقية M-16 في المقعد الخلفي للسيارة.

وعقدت جلسة صباح اليوم الأحد، في محكمة الصلح في مدينة الناصرة لتمديد حبس المتهمين الذين رفضا التعاون أثناء التحقيق معهما. وفي الوقت الحالي أيضًا، لا يمكن تحديد مكان وزمان سرقة الذخيرة. وقال نائب قائد محطة بيت شان العريف نوح سيغس "استطعنا منع المزيد من إراقة الدماء بفضل ما تم ضبطه من الرصاص، ولا شك لدي في أن هذه الرصاصات كان يمكن أن تصل إلى المجرمين وعائلات الجريمة والتسبب في سقوط العديد من الضحايا".

وقبل شهر، أحدث الكشف عن اختراق معسكر للجيش ذهولا وسط المسؤولين، حيث تم اقتحام معسكر تدريب "صنوبر" في هضبة الجولان وسرقة ذخائر كثيرة. وكشفت بعد ذلك عملية جرد المخابئ بالقاعدة، أن هناك عجزا يقارب 70 ألف رصاصة 5.56 ملم للأسلحة الخفيفة، وحوالي 70 قنبلة يدوية من عبوة ناسفة، ولم يتم سرقة أي نوع آخر من الأسلحة. وباشر الجيش الإسرائيلي والشرطة وقوات الأمن بالبحث عن الذخيرة المسروقة في منطقة أخرى.