سوريا: ضربات جوية منسوبة لإسرائيل تستهدف موقعاً للجيش السوري في جنوب البلاد

الجيش لم يعلق على على الضربات المنسوبة له والتي تستهدف شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى حزب الله

أكدت مصادر المعارضة السورية اليوم الأحد، أن ضربات جوية جديدة منسوبة لإسرائيل استهدفت موقعا للجيش السوري في جنوب البلاد ليلة السبت، موضحة أن الموقع عبارة عن "مجمع يستخدمه الإيرانيون وحزب الله داخل مقرات الجيش".

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن "الجيش الإسرائيلي لم يعلق على الضربات المنسوبة له والتي استهدفت بشكل عام شحنات الأسلحة الإيرانية المتجهة إلى جماعة حزب الله اللبنانية". فيما امتنع مسؤولون سوريون عن اتهام إسرائيل.

وفي نفس السياق، أفادت التقارير أن الجيش الإسرائيلي ألقى أوراق من الجو يزعم أنها تشرح خلفية الهجوم، وتحذر - "حزب الله يسبب لك المتاعب".

وقال موقع حوران السوري، إن "طائرات مسيرة تابعة لإسرائيل ألقت مناشير ورقية في مناطق متفرقة"، موضحا أن "المنشاير الورقية توضح أن سبب قصف إسرائيل لموقع تل القليب بريف السويداء الليلة الماضية، كان بسبب تواجد إيران فيه".

وانطلقت مساء أمس السبت، تدريبات عسكرية مفاجئة شارك فيها آلاف الجنود الإسرائيليين في محاكاة للقتال على الحدود الشمالية.

وكانت وزارة الدفاع السورية، قد أعلنت الشهر الماضي، أن جنديين قتلا في ضربات جوية منسوبة لإسرائيل، وأصيب ثلاثة آخرين.