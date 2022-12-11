القيادة المركزية الأمريكية تعلن مقتل قياديين من "داعش" بغارة في سوريا

وأكد البيان أن القيادة "خططت بشكل مكثف لهذه العملية أحادية الجانب وذلك لضمان نجاحها"

أكدت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان لها، اليوم الأحد، مقتل اثنين من قادة تنظيم "داعش" بغارة أمريكية ناجحة بطائرة هليكوبتر شرقي سوريا.

وأوضح البيان أن "قوات القيادة المركزية الأمريكية نفذت غارة ناجحة بطائرة هليكوبتر شرقي سوريا الساعة 2:57 صباحًا بالتوقيت المحلي يوم 11 كانون الأول/ ديسمبر"، مشيرا إلى أن "الغارة أسفرت عن مقتل اثنين من قادة "داعش" بما في ذلك قيادي التنظيم في سوريا ويدعى أنس، حيث كان متورطًا في عمليات التخطيط والتسهيل المميتة للتنظيم شرقي سوريا".

وأكد البيان أن القيادة "خططت بشكل مكثف لهذه العملية أحادية الجانب وذلك لضمان نجاحها، فيما تشير التقييمات الأولى إلى عدم مقتل أو إصابة مدنيين"، مردفا أن "الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالتعاون مع القوات المحلية لمواجهة تهديد "داعش" العالمي".

وفي أواخر الشهر الماضي، أعلن المتحدث باسم تنظيم"داعش"أبو عمر المهاجر ، في تسجيل صوتي، عن مقتل زعيمه في سوريا "أبو الحسن الهاشمي القرشي، موضحا أنه قتل "أثناء قتال أعداء الله"،ويعين أبو الحسين الحسيني القرشي خليفة له.