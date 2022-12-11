مع اتّساعِ رُقْعَةِ الخَوْفِ بسببِ إحصائياتٍ سنويَّةٍ تُظْهِرُ ارتفاعًا ملحوظًا في عدَدِ الجرائِمِ

عامًا بعدَ عامٍ يتفشى وباءُ الجريمَةِ في المجتمَعِ العربِيِّ في إسرائيل، وما يَفْتَحُ أبْوابَهُ أكثرَ توفُّرُ سلاحٍ بيدِ الأفرادِ وعصاباتِ الإجرامِ المُنَظَّمِ، حتى باتَتْ فوضاه مِطْرَقَةً تضرِبُ رأسَ الأحياءِ والشوارِعِ العربية.

مع اتّساعِ رُقْعَةِ الخَوْفِ بسببِ إحصائياتٍ سنويَّةٍ تُظْهِرُ ارتفاعًا ملحوظًا في عدَدِ الجرائِمِ وتنَوُّعِ تنفيذِها، تُطرَحُ تساؤلاتٌ حولَ منابِعِ السلاحِ وطُرُقِ انتشارِهِ، النائِبُ عن حزبِ الجبهَةِ الديمقراطيةِ للسلامِ والمساواةِ أيمن عودة، مُفادُها بأنَّ 80 في المئة منَ الأسلحَةِ في المُجتمَعِ العربِيِّ مصدرُها الأوَلُّ الجيشُ الإسرائيلِيُّ تصريحاتٌ اتفَقَ معَها الخبيرُ بعِلْمِ الإجرامِ دكتور وليد حداد

وقال وليد حداد، أنه "من الواضح أن التقديرات بالمجتمع العربي أكثر من هذا، بحيث يوجد حوالي نصف مليون قطعة سلاح تشمل بنادق ومسدسات وذخيرة"، مشيرا إلى أن "هذه المعطيات نأخذها من الشرطة العسكرية عندما تتحدث عن عمليات سرقة بالجيش".

وتابع وليد حداد، "نبدأ من الشرطة العسكرية التي تقول كل الوقت أن الوضع خطر لكن ليست لهم الموارد الكافية لفحص هذه الأمور، من ناحية القدرات التحقيقية "

بياناتٌ صادرَةٌ عن الجيشِ الإسرائيلِيِّ تكشِفُ سرِقَةَ 28 قطعَةَ سلاحٍ سُرِقَتْ خلالَ العامِ الأخيرِ، أرقامٌ شَكَّكَ البعضُ بدِقَّتِها، واتَّهَمَ الجيشُ بمحاولَةِ التستُرِ على فضيحَةِ اختراقِ معسكراتِهِ بتقليصِ كميَّةِ الأسلحَةِ المنهوبَةِ فعلًا والتي تصلُ الى مئاتِ القِطَعِ وفي ردِّ الجَيْشِ على توجُّهاتِ قناةِ i24news أوضَحَ أنَّ هذه الأرقامَ مبالَغٌ بها وهي تشمَلُ أيضًا عددَ الرصاصاتِ المسروقَةِ وليس قِطَعَ السلاحِ فقط.

ورَغْمَ خُطورَةِ الأمْرِ الا أنَّ ثمةَ فرقٌ في تحقيقاتِ الجِهاتِ الأمنيَّةِ في مسألَةِ سرقَةِ السِّلاحِ.

وفي هذا السياق، أكد وليد حداد، أنه "فقدت سابقا 400 قطعة سلاح في أحد المخازن في الجنوب، ولم يكن التحقيق معمقا، تسائلوا-لماذا في فترة ترميم المخزن لم تقوموا بوضح حارس في باب الغرفة التي تم نقل السلاح إليها-"، موضحا أنه "أغلق التحقيق مباشرة بعد مرور عدة ساعات بدون معرفة المنفذين".

وأضاف وليد حداد، أنه "بحسب تقديرات داخل الشرطة العسكرية فإن الأسلحة استحوذت عليها منظمات إجرامية"، مردفا أن "نفس الشرطة العسكرية في حال يشكون أن السرقة ارتكبها أشخاص من السلطة الفلسطينية، أي أن شبهات أمنية تدخل بها، تتدخل الأجهزة الأمنية من بينها جهاز الشاباك ".

وفي ردِّ الجيشِ على ذلك، اعترَفَ الأخيرُ لقناةِ I24 new أنَّ جميعَ السَرِقاتِ يُجرى فَتْحُ تحقيقاتٍ حولَها إلا أنَّ هناكَ تحقيقاتٍ تحمِلُ الصفَةَ الجنائيَّةَ بشأنِ الأسلِحَةِ التي تصِلُ إلى البَلْداتِ العربيَّةِ داخِلَ إسرائيل بعَكْسِ تلك التي تصِلُ إلى ما وصفَه بمنظماتِ الإرهابِ في مناطِقِ السُلْطَةِ الفلسطينيةِ وتأخذُ طابَعًا أمنِيًا أكثَرَ خَطَرًا.