نتنياهو لـ 13 سفيرا أمميا: يمكن التوصل الى اتفاقيات إبراهيمية جديدة

البعثة الاممية من 13 سفيرا جاءت بمبادرة من السفير الاسرائيلية اردان وسفيرة الامارات لانا نسيبة

اجتمع رئيس الحكومة الاسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو اليوم مع بعثة من 13 سفيرا أمميا في إطار زيارة لهم إلى إسرائيل ودولة الإمارات، وذلك بمبادرة سفير إسرائيل في الأمم المتحدة غلعاد إردان وبالتعاون مع السفيرة الإماراتية في الأمم المتحدة لانا نسيبة.

وتحدث رئيس الحكومة المكلف نتنياهو معهم جول الأهمية التاريخية لاتفاقيات إبراهيم وعن المحاولات المتواصلة لايران التسلح بسلاح نووي، وعن امكانية مضاعفة التعاون أكثر مع إسرائيل والتوصل الى اتفاقيات إبراهيمية جديدة.

وعلى صعيد متصل صرح السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن والمقرب من نتنياهو رون درمر بأنه يعتقد بأن إسرائيل قادرة على التوصل على اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية أي في ظل إدارة بايدن،جاءت تصريحات درمر خلال مقابلة الأسبوع الماضي.

وكان درمر عبر في مقابلة مع "ماكور ريشون" قبل عام ونصف أنه لا توجد لديه شكوك بأنه فيما لو انتخب ترامب لولاية ثانية مثل هذا السلام كان سيتم التوصل اليه.