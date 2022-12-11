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نتنياهو لـ 13 سفيرا أمميا: يمكن التوصل الى اتفاقيات إبراهيمية جديدة

i24news

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نتنياهو يجتمع مع 13 سفيرا أمميا في إسرائيل 11/12/2022
Shlomi Amsalem/GPOنتنياهو يجتمع مع 13 سفيرا أمميا في إسرائيل 11/12/2022

البعثة الاممية من 13 سفيرا جاءت بمبادرة من السفير الاسرائيلية اردان وسفيرة الامارات لانا نسيبة

اجتمع رئيس الحكومة الاسرائيلية المكلف بنيامين نتنياهو اليوم مع بعثة من 13 سفيرا أمميا في إطار زيارة لهم إلى إسرائيل ودولة الإمارات، وذلك بمبادرة سفير إسرائيل في الأمم المتحدة غلعاد إردان وبالتعاون مع السفيرة الإماراتية في الأمم المتحدة لانا نسيبة. 

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وتحدث رئيس الحكومة المكلف نتنياهو معهم جول الأهمية التاريخية لاتفاقيات إبراهيم وعن المحاولات المتواصلة لايران التسلح بسلاح نووي، وعن امكانية مضاعفة التعاون أكثر مع إسرائيل والتوصل الى اتفاقيات إبراهيمية جديدة. 

وعلى صعيد متصل صرح السفير الإسرائيلي السابق لدى واشنطن والمقرب من نتنياهو رون درمر بأنه يعتقد بأن إسرائيل قادرة على التوصل على اتفاق سلام مع المملكة العربية السعودية أي في ظل إدارة بايدن،جاءت تصريحات درمر خلال مقابلة الأسبوع الماضي. 

 وكان درمر عبر في مقابلة مع "ماكور ريشون" قبل عام ونصف أنه لا توجد لديه شكوك بأنه فيما لو انتخب ترامب لولاية ثانية مثل هذا السلام كان سيتم التوصل اليه. 

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