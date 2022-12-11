إسرائيل: الرئيس هرتسوغ يمنح وسام الشرف الرئاسي لـ5 شخصيات

هرتسوغ، "عندما ننظر إلى الأشخاص الذين نكرمهم اليوم ، يمكننا أن نفخر بأنهم قدوة لنا ، كأمة وكمجتمع".

قدم الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، مساء اليوم الأحد، وسام الشرف الرئاسي لـ5 أفراد على "مساهماتهم الفريدة في دولة إسرائيل".

ومنح الرئيس الإسرائيلي، الميدالية لكاتبة الأغاني والشاعرة راشيل شابيرا، والعميد المتقاعد بنحاس بوخريس، والمعلمة العربية الإسرائيلية داليا فضيلة ، والمربية حاييم بيري، والرئيس السابق لمجلس إدارة الوكالة اليهودية لإسرائيل، ومايكل سيغال

وقال الرئيس الإسرائيلي في الحفل "عندما ننظر إلى الأشخاص الذين نكرمهم اليوم ، يمكننا أن نفخر بأنهم قدوة لنا ، كأمة وكمجتمع".