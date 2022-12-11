تقرير: حزب الله نقل معدات وأسلحة في سوريا بسبب مخاوف من هجوم إسرائيلي

جاء هذا بعد أنباء عن هجوم منسوب الى اسرائيل صباح اليوم في بلدة تل-قليف في هضبة الجولان في الجانب السوري

أفاد المركز السوري لحقوق الانسان اليوم الأحد أن حزب الله "يخشى من هجوم إسرائيلي في منطقة دمشق وحمص، ويقوم بتغيير استعداداته" وقال المرصد بحسب التقرير إنه في الساعات الأخيرة توجد جهود لحزب الله لنقل معدات وأسلحة من جنوب دمشق غربا، وأن هذه الوسائل القتالية وزعت بين عدد من المواقع بتعليمات من قادة التنظيم, وبحسب المرصد السوري، جزء من المواقع التي نقل السلاح عليها كانت محصنة بصورة اعلى من المعتاد، على ضوء مخاوف التنظيم من هجوم إسرائيلي.

وعلى صعيد متصل ، ذكرت تقارير سورية أن الجيش الإسرائيلي قام صباح اليوم بإلقاء منشورات في منطقة القنيطرة. وبحسب التقارير، التي نشرت في مواقع التواصل السورية في منطقة هضبة الجولان من الجانب السوري، كتب "لقادة وجنود الجيش السوري- مرة تلو الأخرى أنتم تتحملون مسؤولية الأضرار التي تسببتم بها جراء قراراتكم. مواصلة تموضع حزب الله في موقع تل-قليف والتعاون معه لن يجلب لكم الهدوء، وجود حزب الله في المنطقة يسبب لكم الأذى والإذلال، وأنتم الذين تدفعون الثمن".

وعلى صعيد متصل افادت تقارير سورية محلية عن غارة منسوبة لاسرائيل الليلة في منطقة تل-قليف (والتي سقطت بها المنشورات)، ويتواجد هناك أنظمة دفاعية سورية، وسمع ثلاثة انفجارات، ولم تتطرق وسائل الاعلام الرسمية للهجوم إو بين وسائل إعلام المعارضة.