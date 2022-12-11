وزير الخارجية السعودي: "الخليج سيعزز أمنه إذا حصلت إيران على النووي"

فيصل بن فرحان، "إذا حصلت إيران على سلاح نووي فستسعى دول المنطقة لضمان أمنها

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الأحد، أن فشل الاتفاق النووي مع إيران سيُدخل المنطقة في مرحلة خطيرة جداً، مشيرا إلى أنه إذا حصلت إيران على سلاح نووي فـ"دول الخليج ستسعى إلى ضمان أمنها".

وقال فيصل بن فرحان، إن "الاستقطاب آخر ما يحتاجه العالم في الوقت الراهن"، وأضاف في جلسة حوارية بالعاصمة الإماراتية أبوظبي، "إذا حصلت إيران على سلاح نووي فستسعى دول المنطقة لضمان أمنها، وندعو إلى معالجة نقاط الضعف في الاتفاق النووي مع إيران".

وأشار فيصل بن فرحان، إلى أن المصالح الأمريكية في المنطقة "مستمرة والعلاقات ستبقى قوية، وكل إدارة أمريكية لها مقارباتها الخاصة لكن مصالحها في المنطقة واحدة".

ومن جانب آخر، أوضح الأمير فيصل بن فرحان في ملف النفط، أن السعودية ستواصل العمل على "استقرار أسعار النفط" من خلال الحوار مع الشركاء كافة، وقال، إن "أسعار النفط منصفةٌ الآن ومستقرة"، مضيفاً أن "سعر النفط يجب أن يكون منصفاً للمستهلك والمنتج، وشرحنا لأمريكا ذلك".

وبخصوص زيارة الرئيس الصيني للسعودية، قال فيصل بن فرحان،: "عقدنا اجتماعات إيجابية مع الرئيس الصيني، وركزنا على زيادة التعاون"، وأضاف: "سنقدم نسخة محدثة من رؤية الملك سلمان للتعاون بين دول الخليج".

واعتبر فيصل بن فرحان، أن "سياستنا الخارجية تستند إلى التعاون وبناء الجسور مع الجميع"، مشيراً إلى أن بلاده "مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة".