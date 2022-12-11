شركة محامين إسرائيلية كلفتها الحكومة الاسرائيلية بفحص مسألة ملكية العقار

تتقدم إسرائيل نحو إصدار قرار بشأن أرض كنيسة ألكسندر، على خلفية الطلب الروسي الحصول على ملكية الموقع. مكتب محامون يعمل من قبل دولة إسرائيل توجه خلال الأشهر الأخيرة الى الجهات ذات الصلة، لسماع ادعاءاتهم بشأن حقوق ملكية الأرض في الموقع.

في عام 2020 وقع نتنياهو على إعلان يقر أن الموقع هو مكان مقدس، لذلك فإن القرار بشأن صاحبه سيكون من مسؤولية المستوى السياسي. حتى الآن، رغم تعيين لجنة وزارية بالموضوع وضغوطات كبيرة تمارسها روسيا، لم يتم اتخاذ قرار. حاليا هناك تقدم كبير في توضيح المسألة، مع التوجه لكافة الجهات ذات الصلة. وطالبوا الرد على التوجه حتى الآيام القليلة الماضية

ويهدف التوجه الحصول على قرار بخصوص النزاع العقاري حول إرض كنيسة ألكسندر, خلاف تحول الى معركة سياسية كبيرة. مسؤول إسرائيلي أوضح بحسب هيئة البث الرسمية "كان" أن حسم القرار بالموضوع سيكون بالحكومة القادمة-وليس بهذه الحكومة الحالية,

المسؤول عن الأماكن المقدسة في الشرق الأوسط من جانب روسيا هو، رئيس الحكومة السابق سيرغي ستفشين، والذي صرح عدة مرات هذا العام بأن روسيا تترقب نقل ملكية الموقع اليها. وأطلق تصريحات شديدة على وجه الخصوص قبل سبعة أشهر حين قال "على مدار خمس سنوات عملنا كثيرا حول الموضوع, تقريبا وصلنا الى حل، لكن اندلع الوضع في أوكرانيا, وإسرائيل مثل إسرائيل تصرفت كعادتها-’سنعطي لهم ولنا،لهؤلائك ولهؤلائك’ , لعب الإسرائيليون بينع بونغ".