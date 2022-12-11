إيران : الحكم مجددا على شخصيتين بهائيتين بالسجن 10 سنوات

كانت السيدتان قد اعتقلت أواخر تموز/يوليو في بداية حملة جديدة ضد البهائيين

أكد ممثلو الطائفة البهائية في الامم المتحدة، اليوم الأحد، أن محكمة إيرانية قضت مجددا بسجن شخصيتين بهائيتين بارزتين لمدة 10 سنوات في إطار حملة قمع تطاول أكبر أقلية دينية غير مسلمة في الجمهورية الإسلامية.

وبحسب بيان للجامعة البهائية الدولية، فقد أنزلت المحكمة عقوبة السجن 10 سنوات في حق مهفاش ثابت (69 عاما) وفاريبا كمال أبادي (60 عاما) اللتين سبق وأن قضتا عقوبة مماثلة على خلفية نشاطهما بعد محاكمة استمرت ساعة بتاريخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر.

وكانت السيدتان قد اعتقلت أواخر تموز/يوليو في بداية حملة جديدة ضد البهائيين الذين يقدر عددهم في إيران بنحو 300 ألف.

ورغم اعتراف الجمهورية الإسلامية بالأقليات من ديانات أخرى غير الإسلام بما في ذلك المسيحية واليهودية والزرادشتية، إلا أن هذا الاعتراف لا يشمل البهائية.

وفي هذا السياق، قالت سيمين فاهانديج ممثلة الجامعة البهائية في الأمم المتحدة في جنيف "إنه لأمر محزن للغاية معرفة أن هاتين السيدتين البهائيتين (...) قد تم سجنهما مرة أخرى لمدة 10 سنوات بالتهم السخيفة نفسها"، وأضافت "تعجز الكلمات عن وصف هذا الظلم العبثي والقاسي".

وأشارت الجامعة البهائية الى أنه لم تتضح على الفور طبيعة التهم الموجهة للسيدتين التي تتعلق بالأمن القومي، لكن وزارة الاستخبارات الإيرانية أعلنت في آب/أغسطس اعتقال بهائيين للاشتباه بتجسسهم لحساب إسرائيل والعمل بشكل غير قانوني لنشر دينهم.

وقالت إن 90 بهائيا على الأقل يقبعون حاليا في السجن أو يخضعون للمراقبة بسوار إلكتروني، مضيفة أنها أحصت 320 حالة اضطهاد فردية ضد أفراد من الطائفة منذ نهاية تموز/يوليو، وأضافت أن الحملة أدت إلى تدمير منازل بهائيين وإغلاق شركاتهم.