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تبادل إطلاق نار في جنين: قوات الجيش الإسرائيلي والمستعربين تعتقل ثلاثة مطلوبين

i24news

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القوات الإسرائيلية خلال مداهمة ليلية في مدينة جنين بالضفة الغربية ، 1 ديسمبر ، 2022.
IDF spokespersonالقوات الإسرائيلية خلال مداهمة ليلية في مدينة جنين بالضفة الغربية ، 1 ديسمبر ، 2022.

ولم ترد اي انباء عن اصابات بين القوات الاسرائيلية حتى الآن

اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي والمستعربين الليلة مطلوبا في جنين شمالي الضفة الغربية، واعتقلت خلال ذلك معه شقيقه وفلسطيني آخر. وخلال النشاط جرى تبادل إطلاق النار مع مسلحين فلسطينيين ولم ترد أخبار عن اصابات بين القوات الإسرائيلية. في حين أفادت مصادر فلسطينية عن ثلاثة مصابين بإطلاق نار في أرجلهم. 

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وتعمل قوات الجيش الإسرائيلي مع قوات أخرى خلال الأسابيع الأخيرة في منطقة جنين. الخميس الماضي عملت القوات الإسرائيلية في مخيم اللاجئين في جنين لاعتقال ثلاثة مطلوبين. وبدأ خلال النشاط تبادل إطلاق النار بين المقاتلين والمسلحين الفلسطينيين ما أسفر عن مقتل ثلاثة مسلحين فلسطينيين. 

وقبل أسبوع ونصف اغتتيل قائد ميداني تابع لحركة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين، محمد السعدي والذي تتهه إسرائيل بالمسؤولية عن اختطاف جثمان الشاب الدرزي تيران فرو ذي الـ18 عاما من مستشفى جنين. قبل ثلاثة اسابيع وذكر "واينت" أن السعدي كان متورطا بالتخطيط لخطف الجثمان وتواجد بالعملية. 

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