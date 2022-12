إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين في جنين وتقارير عن مقتل فتاة 16 عاما وسط اشتباكات

لقيت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما مصرعها خلال اشتباكات عنيفة في جنين بين القوات الاسرائيلية ومسلحين في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بحسب تقارير فلسطينية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جنى مجدي عصام عساف زكارنة عثر عليها مصابة بسبع رصاصات في جسدها. قالت مديرة مستشفى جنين الحكومي إن الرصاصة القاتلة استقرت في مؤخرة رأسها.