إسرائيل تعتقل 3 فلسطينيين في جنين وتقارير عن مقتل فتاة 16 عاما وسط اشتباكات

جنى مجدي عصام عساف زكارنة عثر عليها مصابة بسبع رصاصات في جسدها

لقيت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما مصرعها خلال اشتباكات عنيفة في جنين بين القوات الاسرائيلية ومسلحين في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بحسب تقارير فلسطينية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن جنى مجدي عصام عساف زكارنة عثر عليها مصابة بسبع رصاصات في جسدها. قالت مديرة مستشفى جنين الحكومي إن الرصاصة القاتلة استقرت في مؤخرة رأسها.

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وقالت وكالة وفا الفلسطينية للأنباء، إن الفتاة قُتلت بينما كانت على سطح منزلها. من جانبه، أكد الجيش الإسرائيلي إنه سيتحقق من صحة التقارير.

وفي بيان لشرطة الحدود الإسرائيلية جاء إن ثلاثة رجال مطلوبين اعتقلوا في محل تجاري محلي في عملية مشتركة مع قوة خاصة "حاروف"، وحدة النخبة في الجيش الإسرائيلي، ووكالة الأمن العام (الشاباك).

Police Spokesperson مصادرة بندقية من مسلحين مشتبه بهم خلال مداهمة في مدينة جنين بالضفة الغربية

تُظهر لقطات من العملية مسلحين يطلقون النار ويلقون المتفجرات صوب الجنود الإسرائيليين. وأفادت أنباء فلسطينية عن وقوع إصابتين.

وجاء في بيان حرس الحدود أنه لم يصب أي إسرائيلي في العملية.

يوم الخميس الماضي، قُتل ثلاثة فلسطينيين في جنين خلال مداهمة للجيش الإسرائيلي أحدهم يبلغ من العمر 22 عامًا ويحمل اسم زكارنة. لا يزال من غير المعروف ما إذا كان هناك أي علاقة بين الاثنين.

عملت قوات الأمن الإسرائيلية على نطاق واسع في المنطقة لاجتثاث العمليات العدائية، وتحديدا أولئك المرتبطين بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.