تنفيذ ثاني عملية إعدام على ارتباط بالاحتجاجات في إيران

أفادت وكالة ميزان المعارضة، الإثنين، بتنفيذ السلطات الإيرانية ثاني عملية إعدام على ارتباط بالاحتجاجات في إيران

أفادت وكالة ميزان المعارضة للنظام الإيراني، الإثنين، بتنفيذ السلطات الإيرانية ثاني عملية إعدام على ارتباط بالاحتجاجات في إيران.

وكانت إيران قد أعدمت قبل أربعة أيام رجلاً أدين بجرح عنصر من قوات الباسيج، وفق وسائل إعلام رسمية، في أول إعدام مرتبط بالاحتجاجات المتواصلة منذ نحو ثلاثة أشهر في الجمهورية الإسلامية.

وحذرت منظمات حقوقية من أن المزيد من الإيرانيين معرضون لخطر الإعدام الوشيك، على خلفية الاحتجاجات المندلعة منذ أشهر على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني والتي اكتست مع الوقت صبغة احتجاجات ضد النظام نفسه، يعتبرها الأخير على أنها أعمال شغب.

ولم يهدأ الشارع في إيران منذ مقتل الشابة ذات الأصول الكردية مهسا أميني التي أشعلت بموتها شرارة احتجاجات متواصلة وجامحة عمت المدن الإيرانية قوبلت بالتفريق والاعتقالات من جانب السلطات الإيرانية. وأفيد بمقتل أكثر من 300 شخص في إيران منذ أن اندلعت الاحتجاجات على وفاة مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر.