تقرير: السلطة الفلسطينية تسعى لمنع الاحتفالات بتأسيس حماس في الضفة الغربية

هددت السلطة القادة البارزين في حماس بتنفيذ اعتقالات فورية بحال قاموا بتنظيم تجمعات بمناسبة الحدث السنوي

في إطار السيطرة على مجريات الأحداث في الشارع الفلسطيني في الضفة الغربية، دأبت السلطة الفلسطينية على تحذير قادة حماس في القرى والمدن الفلسطينية من تنظيم أي تجمعات بمناسبة الذكرى السنوية لتأسيس حركة حماس، حيث هددت السلطة أولئك القادة بتنفيذ اعتقالات فورية بحال قاموا بتنظيم تجمعات بمناسبة الحدث السنوي، وفق النشر في موقع كان التابع لهيئة البث الرسمي الإسرائيلي.

ويتابع التقرير أن مسؤولين في رام الله أكدوا لـ"كان" أن السلطة قررت منع تلك الاحتفالات بكل ثمن، وأنها دفعت بالقوات الأمنية في عملية واسعة النطاق في نهاية هذا الأسبوع وتم استدعاء العشرات من نشطاء حماس البارزين من جميع انحاء الضفة الغربية للاستجواب.

من جانب آخر أفيد بأن السلطات لن تتدخل لفض أي نشاطات تقام بمناسبة تأسيس الحركة داخل الحرم الجامعي في أي من مدن الضفة.

تحيي حركة حماس التي انفردت بحكم قطاع غزة منذ العام 2006 الذكرى الخامسة والثلاثين لتأسيسها يوم الأربعاء. وتستعد الحركة لتنظيم مظاهرة حاشدة في قطاع غزة بمناسبة الحدث، كذلك تم التخطيط لتنظيم مسيرات ومظاهرات تبرز قوة الحركة وشعبيتها في عدد من الأماكن في الضفة الغربية.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية تعرضت مؤخرا لانتقادات حادة من جانب مسؤولين وسياسيين إسرائيليين بتقاعسها عن أداء واجبها وضبط الأمن في قرى ومدن الضفة، التي عرفت تصعيدا وتزايدا غير مسبوق في العمليات الأمنية التي انطلقت من داخل حدودها.

وفي الوقت نفسه حذّر وزير الأمن الإسرائيلي المنتهية ولايته بيني غانتس، من أن السماح لوزير الأمن العام المرتقب إيتمار بن غفير بتولي السيطرة على شرطة الحدود في الضفة الغربية من شأنه أن يتسبب في "ضرر جسيم للأمن".