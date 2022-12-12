منظمة مؤيدة لإسرائيل: شاهد الجزيرة بقضية مقتل أبو عاقلة ناشط في الجهاد الإسلامي

"مصداقية تحقيقات قناة الجزيرة بوفاة أبو عاقلة هي موضع شك الآن فشاهدهم الرئيسي هو عضو نشط في منظمة إرهابية"

زعمت منظمة "هونست ريبورتنغ" الإعلامية الموالية لإسرائيل (تعمل على التأكد من نزاهة العمل الصحفي) يوم الأحد أن شاهد الجزيرة الأساسي في الشكوى الرسمية ضد إسرائيل بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مرتبط بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

في 6 ديسمبر / كانون الأول، تقدمت شبكة الجزيرة الإخبارية التي تتخذ من قطر مقراً لها بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بشأن مقتل أبو عاقلة، المراسلة الفلسطيني الأمريكية برصاصة في 11 أيار/ مايو أثناء عملية عسكرية في جنين. وذكرت الشبكة أن فريقها القانوني "اكتشف أدلة جديدة تستند إلى عدة روايات شهود عيان".

HonestReporting صور مقدمة من منظمة HonestReporting تدعي أنها من وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بسليم عواد

وزعمت منظمة HonestReporting أن "واحدًا على الأقل" من شهود العيان الذي تستخدمه قناة الجزيرة هو إرهابي محسوب على حركة الجهاد الإسلامي. وبحسب الوكالة، فإن صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لسليم عواد، من سكان جنين، تكشف "أنه من أشد المؤيدين للجهاد الإسلامي، بعد أن وقف مع علم الجماعة الجهادية".

وتابعت أن عواد حذف حسابه على تيك توك والفيديو الذي وثق الأحداث قبل وفاة أبو عاقلة. ومع ذلك، تتبعت شركة HonestReporting حساباته على الفيسبوك و الانستغرام وأشارت إلى أن استنتاجاتها "تلقي بظلال من الشك على ادعاء الجزيرة بأن عواد مجرد مدني".

https://twitter.com/i/web/status/1601999889977720838 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

كما نعى عواد العديد من المسلحين الفلسطينيين واصفا إياهم بـ "شهداء"، على ما ذكرت أونست ريبورتنغ في بيان صحفي. وفي نيسان/ أبريل، دعا أتباعه على فيسبوك للتبرع بالدم لإنقاذ حياة قائد كتيبة الجهاد الإسلامي في جنين محمد أيمن السعدي".

صرح المدير التنفيذي لشركة HonestReporting جيل هوفمان: "إن مصداقية تحقيقات قناة الجزيرة في التحقيق بوفاة أبو عاقلة هي موضع شك الآن بعد أن كشفت المنظمة أن شاهدهم الرئيسي هو عضو نشط في منظمة إرهابية قاتلة".