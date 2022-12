منظمة مؤيدة لإسرائيل: شاهد الجزيرة بقضية مقتل أبو عاقلة ناشط في الجهاد الإسلامي

زعمت منظمة "هونست ريبورتنغ" الإعلامية الموالية لإسرائيل (تعمل على التأكد من نزاهة العمل الصحفي) يوم الأحد أن شاهد الجزيرة الأساسي في الشكوى الرسمية ضد إسرائيل بشأن مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة مرتبط بحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية.

في 6 ديسمبر / كانون الأول، تقدمت شبكة الجزيرة الإخبارية التي تتخذ من قطر مقراً لها بشكوى رسمية إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل بشأن مقتل أبو عاقلة، المراسلة الفلسطيني الأمريكية برصاصة في 11 أيار/ مايو أثناء عملية عسكرية في جنين. وذكرت الشبكة أن فريقها القانوني "اكتشف أدلة جديدة تستند إلى عدة روايات شهود عيان".

وزعمت منظمة HonestReporting أن "واحدًا على الأقل" من شهود العيان الذي تستخدمه قناة الجزيرة هو إرهابي محسوب على حركة الجهاد الإسلامي. وبحسب الوكالة، فإن صفحات وسائل التواصل الاجتماعي لسليم عواد، من سكان جنين، تكشف "أنه من أشد المؤيدين للجهاد الإسلامي، بعد أن وقف مع علم الجماعة الجهادية".

وتابعت أن عواد حذف حسابه على تيك توك والفيديو الذي وثق الأحداث قبل وفاة أبو عاقلة. ومع ذلك، تتبعت شركة HonestReporting حساباته على الفيسبوك و الانستغرام وأشارت إلى أن استنتاجاتها "تلقي بظلال من الشك على ادعاء الجزيرة بأن عواد مجرد مدني".