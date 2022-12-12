إسرائيل والإمارات تقيمان مهرجانا موسيقيا للشباب في صحراء أبو ظبي

دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت المبادرة التي وضعها في الأصل السفير الإسرائيلي في أبو ظبي، أمير حايك

يجري العمل المشترك بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة على إقامة مهرجان ضخم للموسيقى في صحراء أبو ظبي يستضيف حوالي 40 ألف شاب من الدول الموقعة على الاتفاقيات الإبراهيمية إضافة إلى مصر والأردن.

يستمر المهرجان ثلاثة أيام وسيوفر الفرصة اللقاءات المباشرة بين شباب المنطقة. ومن المقرر أن يشتمل المهرجان على عروض ضخمة ومحاضرات TED، بالإضافة إلى مسابقات فنية وأخرى بمجال إعداد الأطعمة.

ويفيد موقع واينت أن دولة الإمارات العربية المتحدة تبنت المبادرة التي وضعها في الأصل السفير الإسرائيلي في أبو ظبي، أمير حايك. واقترحت وزيرة الثقافة والشباب بدولة الإمارات العربية المتحدة، نورا الكعبي، إقامة المهرجان في أوائل شتاء 2023، بغية الاستعداد له بالشكل المناسب.

يذكر أنه إلى جانب ذلك يتم تحت رعاية سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان ووزير الخارجة والتعاون الدولي تقديم عروض موسيقية متنوعة بواقع سنوي يتم بإطارها استضافة نخبة من الفنانين العرب والمؤدين في المنطقة. أبوظبي للثقافة تقدم برنامج موسيقى أبوظبي الذي يعد جزءاً محورياً من الرؤية الثقافية الشاملة لدائرة الثقافة والسياحة.

وستعزف أوركسترا إسرائيل الفيلهارمونية أولى السيمفونيات الرائعة لغوستاف مالر أثناء فترة وجودها في العاصمة لليلة واحدة، وذلك في 20 كانون الأول /ديسمبر الجاري. وللمهتمين هناك فرقة الباليه الوطنية الكوبية وأوركسترا كونسيرت خيباو الملكية مع دانيال هاردينغ وليونداس كافاكوس.

في عام 2021، حصلت إمارة أبوظبي على تصنيف "مدينة الموسيقى" من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو). ومن هذا الموقع فهي تسهر على تقديم فعاليات موسيقية عابرة للثقافات والقارات.