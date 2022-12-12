الشاباك: جهات معادية تحاول الإيقاع بإسرائيليين عبر شبكات التواصل

أشرك الشاباك قسم الإنترنت في مكتب المدعي العام، المسؤول عن التعامل مع المحتوى غير القانوني وأزيلت المفات

كشف الشاباك عن محاولات لإغراء وجذب متصفحين إسرائيليين من خلال انتحال شخصيات لنساء إسرائيليات على الإنترنت.

كشف الشاباك في الآونة الأخيرة، عن وجود ملفات وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنتحل صفة نساء إسرائيليات، ويديرها في الواقع أشخاص من قطاع غزة.

وتهدف تلك المحاولات إلى الإيقاع بمواطنين إسرائيليين من خلال استخدام صور نساء إسرائيليات، إذ يرجح أنهم بدافع الفضول سيجرون اتصالا هاتفيا مع تلك النسوة، لكنهم في الواقع سيعرضون أنفسهم للأذى من قبل أصحاب الهوية الحقيقيون.

على سبيل المثال، تم العثور على ملفات شخصية تنتحل صفة شخصية مدربة لياقة إسرائيلية معروفة باسم "ماريا ديفيد" أو "ماريا شمعون" على كل من فيسبوك و انستغرام.

بعد الكشف عن المعلومات، قام الشاباك بإشراك قسم الإنترنت في مكتب المدعي العام، المسؤول عن التعامل مع المحتوى غير القانوني على الشبكات الاجتماعية، وفي إجراء مشترك ضد الشبكات الاجتماعية - تمت إزالة تلك الملفات من الشبكة.

تستغل الجهات المعادية شبكات التواصل الاجتماعي عبر استخدام شخصيات وهمية لخداع المواطنين الأبرياء، بطريقة تشكل تهديدًا على خصوصيتهم وسلامتهم الشخصية. بعد الكشف عن تلك المحاولة، دعت دائرة الأمن العام إلى التقيد بالسلوك الحذر والمسؤول على الشبكات الاجتماعية لتفادي مخاطر الاستغلال أو الأذى من قبل العناصر المعادية، قدر الإمكان.