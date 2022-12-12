الكنيست الإسرائيلي يعين رئيسًا جديدًا له وسط محادثات ائتلافية

ستسمح مثل هذه الخطوة بتيسير عملية التصويت على عدد من مشاريع القوانين لتغييرها وفي بعض الحالات توسيع السلطة

من المقرر إطلاق أول جدول أعمال تشريعي للحكومة الإسرائيلية القادمة يوم الاثنين، من خلال تغيير رئيس الكنيست/ البرلمان. وبذلك، يبدأ الانتقال الرسمي من حكومة يائير لابيد الائتلافية إلى إدارة بنيامين نتنياهو بتبديل الجالس في المنصب الرئيسي الأول لتلك الحكومة عضو حزب يش عتيد ميكي ليفي وتعيين ياريف ليفين من الليكود.

ستسمح مثل هذه الخطوة بتيسير عملية التصويت على عدد من مشاريع القوانين لتغييرها وفي بعض الحالات توسيع السلطة لبعض المناصب الوزارية. كما سيمكن من إقرار التعيينات في الائتلاف اليميني والديني بقيادة نتنياهو.

من المقرّر أن يتم تعيين ليفين، أحد أقرب مساعدي رئيس الوزراء القادم، كمتحدث مؤقت حيث من المتوقع أن يتولى دورًا وزاريًا بمجرد أداء الحكومة اليمين. ومن المتوقع أيضًا أن يبدأ التصويت الأولي اليوم على ثلاثة مشاريع قوانين مثيرة للجدل: توسيع صلاحيات وزير الأمن القومي القادم من اليمين المتطرف إيتامار بن غفير؛ لتمكين الحزب الصهيوني المتدين القومي من تعيين وزير مسؤول عن سياسة البناء الإسرائيلية في الضفة الغربية والسماح لرئيس شاس الأرثوذكسي المتشدد أرييه درعي بالانتساب لمجلس الوزراء على الرغم من إدانته الجنائية بتهمة التهرب الضريبي.

السياسيون الثلاثة هم شركاء في حزب الليكود اليميني برئاسة نتنياهو، والذي على الرغم من كونه الحزب الرئيسي فقد حصل على أقل من نصف الحقائب في الائتلاف. ويشير ذلك إلى أن الفصائل المتحالفة ستتمتع بسلطة كبيرة للضغط على الليكود، وهو أحد الأسباب التي جعلت محادثات الائتلاف تستغرق بالفعل أكثر من شهر، حيث اضطر نتنياهو إلى مطالبة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ بتمديد التفويض لمتابعة مهمة تشكيل الحكومة.

إن تعقيد الائتلاف، الذي بدا على الورق متجانسًا للغاية وموحدًا خلف نتنياهو، أصبح واضحًا مع اقتراب الموعد النهائي للتشكيل. ينتظر العديد من كبار أعضاء الليكود تعيينهم في مناصب مهمة بينما تبقى القليل فقط من الحقائب الوزارية الرئيسية التي لا تزال شاغرة.

أحدها هو منصب وزير الأمن، الذي يبدو أن نتنياهو يحتفظ به لصالح عضو في الليكود بدلاً من إعطائه لرئيس الصهيونية الدينية سموتريتش. كما لا يزال منصب وزير التعليم محل تساؤل لأن قرار نتنياهو الأخير بمنح رئيس حزب نوعم اليميني المتطرف آفي ماعوز بعض الصلاحيات التعليمية قد تسبب بالفعل في غضب الرأي العام.