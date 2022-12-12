إسرائيل: نجل بنيامين نتنياهو يطالب الدولة بدفع غرامة تشهير

لتغطية غرامة التشهير البالغة 117 ألف دولار بحجة أن "الإهمال وسوء النية هما اللذان حددا نتيجة الدعوى"،

قدم نجل رئيس الوزراء الإسرائيلي المعين بنيامين نتنياهو، يائير نتنياهو، طلبا إلى في تل أبيب لتغطية غرامة التشهير البالغة 117 ألف دولار بحجة أن "الإهمال وسوء النية هما اللذان حددا نتيجة الدعوى"، وقال مكتب المدعي العام إن يائير سيتلقى رد الدولة "في غضون أيام قليلة".

وبحسب يائير، تم إرسال الإشعار إلى مكتب رئيس الوزراء خلال فترة ولاية والده كرئيس للوزراء ولم ينتقل إليه قط، ولأن يائير لم يكن على علم بالدعوى، لم يقدم أبدا بيانا دفاعا، وفي مارس/آذار 2020 ، حكمت المحكمة تلقائيًا لصالح المدعي.

واشار يائير إلى أنه "بسبب الإهمال، يجب على الدولة تغطية المبلغ الممنوح للمدعي. يشمل المبلغ الإجمالي المطلوب التعويض والتكاليف القانونية والفوائد"

وكان المحرر السابق لموقع "والا" الإخباري الإسرائيلي آفي ألكالاي، قد رفع الدعوى في عام 2019. وقد شارك يائير منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي زعم فيها أن ألكالاي شاهد في إحدى قضايا الفساد ضد بنيامين نتنياهو.

وطالب يائير في الأصل بدفع حوالي 73000 دولار إلى ألكالاي و 8500 دولار إضافية كرسوم قضائية. ومع ذلك، تشير التقارير إلى زيادة المبلغ بعد سلسلة من الطعون والتأخيرات.