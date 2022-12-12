الجيش الإسرائيلي :" الفتاة بجنين قتلت برصاصات عرضية أطلقت تجاه مسلحين على سطح المنزل"

وقعت عملية مقتل الفتاة خلال تبادل اطلاق نار بين الجيش الاسرائيلي ومسلحين في جنين

اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم أن الفتاة الفلسطينية جنى مجدي زكارنة قتلت برصاصات عرضية أطلقها الجيش الاسرائيلي تواجدوا على سطح المنزل التي تواجدت به وأطلقوا النار تجاه القوات الإسرائيلية.

وقال الجيش في بيان أنه بعد تحقيقات أولية ، تبين أن "هناك بالفعل احتمال كبير بأن الفتاة التي قتلت من رصاصة عرضية تجاه مسلحين تواجدوا على سطح المنزل الذي نفذ منه إطلاق نار تجاه القوة العسكرية. على ما يبدو، الفتاة التي قتلت على يبدو كانت على سطح أحد البيوت بالقرب من مسلحين".

وأضاف بيان الجيش:"المزاعم بأن قوات الأمن الإسرائيلية اطلقت النار عمدا تجاه غير متورطين مبالغ بها ولا أساس لها من الصحة. قوات الأمن الإسرائيلية ستواصل التحقيق والعمل لاستيضاح ظروف الحادث".

وتابع :"الجيش الإسرائيلي وضباطه يأسفون على المساس بغير المتورطين، ايضا الذين يتواجدون في بيئة حرب وبتبادل إطلاق نار بالقرب من المخربين المسلحين" وأضاف :"قوات الأمن ستواصل العمل على إحباط الارهاب في كل مكان كما يتطلب الأمر مع بذل جهود لتجنب المساس بغير المتورطين".

ولقيت فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 16 عاما مصرعها خلال اشتباكات عنيفة في جنين بين القوات الاسرائيلية ومسلحين في ساعة متأخرة من مساء الأحد، بحسب تقارير فلسطينية، وذكرت المصادر ان الفتاة هي جنى مجدي عصام عساف زكارنة.

وذكر البيان الصادر عن الجيش الإسرائيلي بإنه في إطار "كاسر الأمواج" عملت قوات الجيش الاسرائيلي الليلة بالتعاون مع الجيش الإسرائيلي وقوات حرس الحدود واعتقلت 18 مطلوبا، بينهم ثلاثة مطلوبين في جنين متورطين بأنشطة عدائية، وخلال النشاط قام مشتبهون بإطلاق عبوات ناسفة وقاموا بإطلاق النار بصورة متواصلة تجاه المقاتلين، وأطلقوا تجاههم عبوة ناسفة وزجاجات حارقة من مواقع مختلفة.