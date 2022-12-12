تقرير: الفصائل الفلسطينية تعاني من أزمة مالية بسبب وقف التمويل الايراني

جاء هذا نقلا عن مصادر فلسطينية افادت ان ايران اوقفت دعمها للفصائل الفلسطينية

وقعت المنظمات الفلسطينية في قطاع غزة وخارجها والتي تعتمد على التمويل الايراني، في أزمة مالية بسبب توقف تدفق الأموال من ايران منذ ثلاثة أشهر، هذا ما أكده مسؤولون فلسطينيون لـN12 .

وكانت صحيفة القدس الفلسطينية نشرت أمس أن الحديث يدور عن أزمة تمس بقدرات هذه التنظيمات على تمويل المصاريف والنفقات الجارية والتي تشمل دفع معاشات النشطاء وتمويل أنشطة لمؤسسات ومنظمات تنشط تحت رعايتها. على خلفية هذا، أشار المسؤولون الفلسطينيون بالتقرير الذي نشر عن بأنه يوجد عدد من المؤسسات التي تتشط برعاية الفصائل- من الممكن أن تتوقف عن نشاطها قريبا، بسبب عدم قدرتها على دفع حسابات الكهرباء والمياه.

على مدار سنوات ايران على اتصال وثيق مع المنظمات المسلحة الفلسطينية في غزة، بما في ذلك حماس والجهاد الإسلامي التي تتلقى منها أموالا لتمويل أنشطتها- والتي تقدر بعشرات ملايين الدولارات سنويا، وحتى أنها توفر لهم وسائل قتالية ودعم، كما تنقل لهم معلومات لدعم قدراتهم الانتاجية.