شركة "البيت" الاسرائيلية تنهي بنجاح سلسلة تجارب اعتراض لمنظومات دفاعية عن ناقلات جنود مدرعة

هذه التجارب الناجحة هي لمنظومة الدفاع النشط "حيتس دوربان"

انتهت مؤخرا بنجاح سلسلة من اختبارات اعتراض لأنظمة دفاعية سيتم تحميلها على ناقلات الجنود المدرعة وجرافات D9، هذه التجارب نفذتها وزارة الأمن الإسرائيلية بالتعاون مع أنظمة "البيت" والتي أعلنت عن تجارب ناجحة لمنظومة الدفاع النشط "حيتس دوربان".

خلال التجارب اعترضت المنظومة الموضوعة على ناقلات الجنود المدرعة "ايتان" تهديدات مضادة للدبابات بسيناريوهات مختلفة، والتي من الممكن أن تواجهها المنظومة مستقبلا. الحديث يدور عن نظام دفاعي فعال ومتطور، يوفر تغطية 360 درجة ضد التهديدات من أبعاد مختلفة في مساحات مفتوحة ومبنية.

بالاضافة الى القدرات الدفاعية، منظومة "حيتس دوربان" تتيح لطاقم المركبة الدفاعية المدرعة ايضا بتحديد مصادر اطلاق النيران بهدف إغلاق دائرة النار الى جانب قدرات المواجهة في ساحة قتال مليئة بالتهديدات. المنظومة مكونة من بذلة استشعار متطورة تشمل قاذفات واعتراضات، تسمح بتحييد تهديدات من مسافة آمنة من المركبة القتالية المدرعة.

الرئيس التنفيذي لوحدة اليابسة في "أنظمة البيت" يهودا فيرد قال إن "كشركة أمنية إسرائيلية، نحن فخورين بالتوفير للقوات الأمنية بالجيش الإسرائيلية تقنيات دفاعية فعالة متطورة، تشكل دعما كبيرا لبناء القوة، لأمن الطاقم واستمرارية المهمة، نظام ’حيتس دوربان’ هي منظومة متطورة ووحيدة من نوعها في العالم، لكونها منظومة خفيفة الوزن يمكن وضعها على مركبة مدرعة".