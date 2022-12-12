إسرائيل: الجامعة المفتوحة تمهد الطريق للتعلم عبر الإنترنت في المستقبل

وينر:"نشهد زيادة بنسبة 300 بالمئة في المشاركة على مواقعنا الإلكترونية وهذا رقم ضخم ومحفز للتعلم عن بعد"

قال رئيس استوديو الابتكارات الرقمية في الجامعة المفتوحة في إسرائيل أمير وينر : "هناك انخفاض كبير في مدى انتباه المتعلمين لأنهم يعيشون في بيئات رقمية. لا يهم ما إذا كنت أحب التكنولوجيا أم لا، هذا هو واقع الطلاب، وهذا هو المكان الذي يعيشون فيه. ونحن بحاجة إلى إجراء التغييرات" مشيرا إلى أنه "إذا كانت المهمة الأساسية الآن هي التدريس من بعيد، يتعين على الجامعة الاستفادة من إمكانات تحليلات التعلم التي تُظهر للطلاب وأعضاء هيئة التدريس كيفية تقدمهم"

وأشار وينر لـ i24NEWS: "يمكن لأعضاء هيئة التدريس رؤية الموضوعات التي تهم الطلاب، والأشياء التي يواجه الطلاب صعوبات فيها ، والتعامل مع هؤلاء الطلاب على الفور"وتابع"قبل وباء كورونا، الذي أجبر معظم الناس على البقاء في المنزل، كان 30 في المئة فقط من الطلاب يدرسون عبر الإنترنت. الآن، أكثر من 75 في المئة منهم يفضلون الدراسة بهذه الطريقة، مثل طالبة التاريخ في السنة الثالثة ياعيل حلاق، التي تعتقد أن هذه الطريقة تمنحها مزيدًا من التحكم في حياتها"

ومن جهتها قالت الطالبة ياعيل حلاق لـ i24NEWS."أنا فقط أحب التعلم عن بعد لأن لدي وقتي. يمكنني الذهاب إلى العمل ثم مشاهدة تسجيل فيديو أو دراسة في المكتبة لأن لدي جهاز الكمبيوتر الخاص بي ولدي كتبي الرقمية وحتى الاختبارات، لست مضطرة للذهاب إلى مكان ما لإجراء اختباراتي، يمكنني القيام بذلك"

وأكد وينر على أنه"نشهد زيادة بنسبة 300 بالمئة في المشاركة على مواقعنا الإلكترونية وهذا رقم ضخم"، مضيفًا: "هذا يعني أنه بمجرد تجربة ذلك، لن تعود إلى الاجتماعات الوجاهية، أنت تفضل طريقة التعلم هذه" وتابع "ما يعنيه هذا هو أن معظم الطلاب لا يقابلون محاضريهم جسديًا. الاتصال الوحيد يأتي من خلال نظام إدارة التعلم وفي الاجتماعات الافتراضية. ومع زيادة الرقمنة والاعتماد على الخدمات السحابية، أصبح التعلم المرن أكثر جاذبية وإمكانية"

وأفاد أمير وينر "لا تصبح رحلة التعلم مجرد هجينة، بل إنها تأخذ أفضل ما يمكن أن يقدمه الوضع الشخصي والشخصي عبر الإنترنت، وتثبيتها حسب الاحتياجات الفردية"وتابع"لا يهم إذا كان التعليم البدني أو عن بعد. إذا كنت تشعر بوجود صلة إنسانية ، فهذا تعليم جيد".

ويعتقد وينر أن "العامل الأكثر أهمية هو الحفاظ على نسبة أربعين طالبًا إلى محاضر واحد، والذي يمكنه بالتالي التعرف عليهم شخصيًا دون فقدان الاتصال البشري عن طريق الرقمنة" ويعتقد وينر أن عالم ميتافيرس موجود بالفعل، وفيه، سيتم دمج أمرين معًا: أحدهما هو الجهاز المحمول الذي يمتلكه الجميع، أو نوع من القناع القابل للارتداء، على غرار سماعة الواقع الافتراضي. والثاني هو إنترنت ثلاثي الأبعاد".

وأوضح وينر أنه "مع وجود خطة لتوزيع أقنعة الواقع الافتراضي القابل للارتداء على الطلاب في العام المقبل، قد تكون الجامعة المفتوحة في إسرائيل أقرب بكثير مما نعتقد"وتوقع وينر: "عندما يتقارب هذان الأمران، سننظر في لعبة مختلفة تمامًا من التعليم العالي. التدريس والتعلم باستخدام هذه التقنيات يجعلك أكثر استعدادًا للقوى العاملة في المستقبل".