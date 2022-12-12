الولايات المتحدة: الإعدامات في إيران تُظهر أن القيادة "تخشى شعبها"

إعدام بحق متظاهر أوقف خلال الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، يظهر أن القيادة تريد اسكات الشعب"

قالت الولايات المتحدةن اليوم الاثنين، إن تنفيذ إيران ثاني عملية إعدام بحق متظاهر أوقف خلال الاحتجاجات المتواصلة في البلاد منذ ثلاثة أشهر، يظهر أن القيادة "تخشى شعبها" وتريد "إسكات المعارضة".

وندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس، اليوم الإثنين، بـ"الأحكام القاسية" واعتبرها "أول إعدام علني (مرتبط بالاحتجاجات) تهدف إلى تخويف الشعب الإيراني".

ومن جهتها الأمم المتحدة إيران، اليوم الإثنين، إلى وقف عمليات الإعدام واحترام حق التظاهر السلمي، بعد أن اعدمت سلطات البلاد سجينا ثانيا أدين بمشاركته في التظاهرات، وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق عندما سئل عن ذلك: “لا مكان لعقوبة الإعدام، ونريد أن نضمن عدم تنفيذ المزيد من عمليات الإعدام”.

وقال حق إن الأمم المتحدة نقلت مخاوفها إلى إيران على مختلف المستويات، وحثت طهران على ضرورة السماح باحتجاجات غير عنيفة وتابع: “نريد التأكد من عدم وجود استخدام مفرط للقوة واحترام الحق في التظاهر والتجمع السلميين. في الوقت الحالي، على الأرض، هناك مؤشرات مقلقة للغاية على أن هذا لا يحدث”.

وكان الشاب الإيراني ماجد رضا رهنورد قد اعدم شنقاعلنا، اليوم الإثنين، في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق)، بعد أن حكم عليه بالإعدام لقتله عنصرين من عناصر الأمن خلال احتجاجات اندلعت إثر مقتل مهسا أميني منتصف سبتمبر.

وجاء إعدام رهنورد بعد أربعة أيام من أول شنق في حق سجين أدين بالمشاركة في موجة الاحتجاجات الأخيرة، التي أسفرت بالفعل عن تسعة أحكام بالإعدام.