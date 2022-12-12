بعد حادث جنين: ما هي الرسالة التي ستسلمها إسرائيل لمبعوثة الأمم المتحدة لشؤون الأطفال؟

المبعوثة الاممية بدأت اليوم زيارة الى إسرائيل والى السلطة الفلسطينية وستجتمع مع عدد من المسؤولين

بدأت مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، زيارة الى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وفي ظل مقتل الفتاة الفلسطينية في جنين بنيران الجيش الإسرائيلي، فإن الرسالة التي ستنقلها إسرائيل اليها بأنه تبذل جهودا لتجنب استهداف غير المتورطين- بشكل أساسي على خلفية التعقيدات بشروط الحرب ضد المسلحين. وأفادت هيئة البث الرسمية "كان" أن مسؤولين سياسيين سيحاولون تمرير الرسائل عن طريق عرض معطيات أن جزءا من الفلسطينيين الذين تم استهدافهم من جانب قوات الأمن كانوا نشطاء في حماس والجهاد الإسلامي- أو انخرطوا بأنشطة عسكرية أو شبه عسكرية.

وبحسب المسؤولين السياسيين هناك توقعات أن تقوم المبعوثة الاممية بفحص استخدام الفلسطينيين للفتيان في إطار الأنشطة العدائية. وقالوا "الفلسطينيون، وبشكل أساسي المنظمات المسلحة، يستغلون الأطفال بصورة مستفزة- ابتداء من تجنيد الأطفال والفتيان كمقاتلين، تدريبات بالسلاح، معسكرات صيفية وحتى استخدام المدارس مثل اونروا كملجأ للمسلحين".

واجتمعت غامبا اليوم مع وزير الخارجية الفلسطيني في رام الله وزارت غزة، ويوم الخميس ستجتمع مع رئيس الحكومة الفلسطينيو محمد اشتية، وفي أعقاب ذلك من المتوقع أن تجتمع مع مسؤولين إسرائيليين، بينهم رئيس هيئة الأركان الاسرائيلية أفيف كوخافي، المدير العام لوزارة الخارجية الون اوشفيز ، وقاضي من المحكمة العليا.

من تحقيقات أولية للجيش الاسرائيلي في جنين اليوم اتضح أن جنى زكارنة ذات الـ16 عاما قتلت الليلة في جنين من نيران مستعربين تابعين لحرس الحدود بعد أن مكثت على سطح منزلها الى جانب أحد المسلحين الذي أطلق النار تجاه الجنود. وبعث الجيش الاسرائيلي رسالة مشابهة من خلال بيانه وقال إن "الادعاء أن القوات الأمنية أطلقت النيران تجاه غير متورطين بصورة متعمدة مبالغ بها ولا أساس لها من الصحة".