شرطة حرس الحدود الإسرائيلية: نشر التقرير عن مقتل الفتاة بجنين سابق لآوانه

القناص المتمرس للغاية لم ير سوى مسلح واحد على السطح ولم ير أي أفراد آخرين من حوله، بحسب شرطة حرس الحدود

أعربت مصادر في شرطة حرس الحدود عن استيائها من التقرير الذي نشر أمس حول مقتل الفتاة الفلسطينية في جنين. وأضافت هذه المصادر أن التقرير سابق لأوانه وكان الأجدر بالجيش الإسرائيلي التريث وانتظار المزيد من الأدلة الملموسة.

يشار إلى أن الجيش الإسرائيلي أعلن أمس في ساعة متأخرة، أن الفتاة الفلسطينية قُتلت برصاصات عرضية أطلقها الجيش باتجاه مسلحين تواجدوا على ذات سطح المنزل حيث تواجدت الفتاة أطلقوا النار تجاه القوات الإسرائيلية. وبحسب شرطة الحدود، فإن القناص المتمرس للغاية لم ير سوى مسلح واحد على السطح ولم ير أي أفراد آخرين من حوله. ومن المتوقع أن يجتمع مسؤولو شرطة الحدود والجيش الإسرائيلي لترتيب الأوراق.

في غضون ذلك تطرق مسؤولون في الولايات المتحدة لأول مرة الليلة (الثلاثاء) إلى حادث مقتل الفتاة الفلسطينية جنى زكارنة ابنة الـ 16 ربيعًا في تبادل لإطلاق النار في جنين أمس، وفق النشر في هيئة البث الرسمية كان.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس إن الحادث كان "مأساويا ومفجعا". وأضاف المتحدث أن "الولايات المتحدة تدرك أن الجيش الإسرائيلي باشر التحقيق في ملابسات الحادث. ونأمل أن نرى مساءلة في هذه القضية".

ويتزامن الحادث مع زيارة مبعوثة الأمم المتحدة لشؤون الأطفال والنزاع المسلح فيرجينيا غامبا، الى إسرائيل والسلطة الفلسطينية، حيث سينقل المسؤولون الإسرائيليون رسالة للمسؤولة الأممية مفادها أن إسرائيل تبذل جهودا لتجنب استهداف غير المتورطين في القتال- وسط التشديد على التعقيدات التي تواكب ظروف القتال في الميدان ضد المسلحين.

ويتوقع المسؤولون السياسيون بأن تقوم المبعوثة الأممية بالتحقق من استخدام الفلسطينيين للفتيان في إطار الأنشطة العدائية. وقالوا "الفلسطينيون، وبشكل أساسي المنظمات المسلحة، يستغلون الأطفال بصورة مستفزة- ابتداء من تجنيد الأطفال والفتيان كمقاتلين، وتدريبهم على حمل السلاح، وإقامة معسكرات صيفية وحتى استخدام المدارس مثل اونروا كملجأ للمسلحين".