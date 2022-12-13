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بن غفير يندّد بمطالبة الولايات المتحدة إسرائيل تحمّل مسؤولية قتل فتاة جنين

i24news

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إيتامار بن غفير يتحدث خلال اجتماع لحزب القوة اليهودية في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس.
Olivier Fitoussi/Flash90إيتامار بن غفير يتحدث خلال اجتماع لحزب القوة اليهودية في الكنيست ، البرلمان الإسرائيلي في القدس.

لا يجوز أمام تعرض جنودنا لإطلاق الرصاص أن نطلق الأحكام عليهم كما لو كانوا يعملون في ظروف معملية

عقّب رئيس عوتسما يهوديت ووزير الأمن القومي المرتقب، عضو الكنيست إيتمار بن غفير، في أعقاب دعوة المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء إلى تحمل مسؤولية مقتل الفتاة جنى زكارنة وسط تبادل كثيف للنيران في جنين بالقول: 

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"إعلان الحكومة الأمريكية مؤسف، فلا يجوز أمام تعرض جنودنا وجنود حرس الحدود لإطلاق الرصاص من قبل الإرهابيين أن نطلق الأحكام عليهم كما لو كانوا يعملون في ظروف معملية. مما لا شك فيه أن موت الفتاة أمر مؤسف، ولكن لا شك أيضًا في أن أي جيش في العالم كان سينهي ليلة من القتال في جنين بمقتل العشرات من الأعداء وليس بعمليات ملاقط يتم قياسها طوال الوقت."

وأضاف عضو الكنيست بن غفير: "أدعو سكان جنين والسكان المدنيين هناك، إلى عدم مغادرة منازلهم عندما يطلق الإرهابيون النار على جنود الجيش الإسرائيلي. أنا أدعم جنود الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود ولديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم".

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت عن موقفها تجاه الأحداث في جنين عبر دعوة الجيش الإسرائيلي للتحقيق بعمق وتحمل المسؤولية على مقتل الفتاة ابنة 16 ربيعا فوق سطح منزلها.

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