انتخاب ياريف ليفين رئيسًا مؤقتًا للكنيست ونتنياهو ينفي نيته إقامة دولة شريعة في إسرائيل

ياريف لافين: "آمل أن يعزز هذا البرلمان مكانته، المكانة التي تراجعت في الآونة الأخيرة"

انتخبت الكنيست بكامل هيئتها عضو الكنيست ياريف ليفين من الليكود رئيسا لها صباح اليوم (الثلاثاء). وبالرغم من امتناع الائتلاف الحكومي عن التصويت، فقد صوّت 64 عضوًا في الكنيست لصالح ليفين، الذي سيتم تعيينه في هذا المنصب مؤقتًا.

وعقّب ليفين على انتخابه بالقول: "آمل أن يعزز هذا البرلمان مكانته، المكانة التي تراجعت في الآونة الأخيرة. آمل أيضًا أن نتمكن من الوفاء بوعدنا لسيادة أقوى".

وانتهز رئيس الوزراء المكلف بنيامين نتنياهو الفرصة ليثني على انتخاب ليفين والتأكيد على أن ذلك تعيين مرحلي سيتم لفترة قصيرة جدا. وأضاف" لن تقوم هنا دولة شريعة وسنعتني بكل المواطنين الإسرائيليين دون استثناء. انتخبنا لنقود البلاد على طريق اليمين القومي واليمين الليبرالي. وهذا ما سنفعله".

وأضاف نتنياهو: "أطلب من أصدقائي في المعارضة المقبلة تقبّل قرار الشعب. توقفوا عن نشر الترهيب والأكاذيب. سمعت رئيس الوزراء المنتهية ولايته، عضو الكنيست يائير لابيد، يقول إنهم هم وحدهم فقط من يدفعون الضرائب ويخدمون في الجيش".

وتابع "لا أعتقد أنه ينبغي إجراء هذه المقارنات وأنا أؤيد معاملتهم جميعًا كنسيج واحد، لكن إذا أجرينا المقارنة على أساس الندية أي الكتلة أمام الكتلة في عملية حسابية بسيطة يتضج أن 32 مقعدا لليكود يمثل الجمهور الذي يخدم جميعه في الجيش. و 12 مقعد للصهيونية الدينية والقوة اليهودية في الجيش، يخدم جمهورهم في الجيش. كما يخدم عدد كبير جدًا من ناخبي حزب شاس في الجيش ناهيك عن الجمهور الأرثوذكسي المتطرف الذي يخدم في خدمات الإنقاذ والخدمات الأساسية الأخرى. يجلب هذا ما لا يقل عن 50 مقعدا فيما منحكم الجمهور 46 مقعدا. الشيء نفسه ينطبق على دفع الضرائب".

وأضاف نتنياهو "كافة محاولات التقسيم والتشظي خاطئة من أساسها. أريد أن أطمئنكم – الكهرباء تعمل وستعمل يوم السبت، وشواطئ الاستحمام للجميع موجودة وستبقى، وسوف نحافظ على الوضع الراهن. كل سيحيا حسب إيمانه، ولن تقوم هنا دولة شريعة. ستكون هناك دولة تعتني بجميع مواطني إسرائيل دون استثناء. لقد تم اختيارنا لقيادة طريق اليمين القومي واليمين الليبرالي - وهذا ما سنفعله".