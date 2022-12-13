الشرطة الاسرائيلية جنوب إسرائيل تتأهب لمباراة المغرب وفرنسا

واجرت الشرطة في لواء الجنوب مشاورات خلال الأيام الماضية واقرت تطبيق الاستعدادات

اعلنت الشرطة الإسرائيلية في منطقة الجنوب عن نيتها مضاعفة قواتها في مناطق معينة جنوب البلاد، بعد المخاوف من وقوع إطلاق نار والقاء حجارة بعد انتهاء المباراة في نصف نهائي المونديال بين المغرب وفرنسا، كما حدث بعد مباريات سابقة للمنتخب.

بعد انتصار المغرب في ربع النهائي نهاية الأسبوع الماضي سجلت أعمال شغب في عدة أماكن في النقب، بينها في رهط، اللقية وتل السبع، وفي أعقاب ذلك أجريب مشاورات للشرطة خلال الأيام القليلة الماضية في لواء النقب استعدادا لمباراة نصف النهائي ولتجنب أحداث مماثلة بما يشمل استهداف دوريات شرطة.

وقررت الشرطة في إطار عملية "الهدف الذاتي" الاستعداد للمباراة غدا مع مضاعفة القوات في المنطقة. واعتقل الأحد ستة شبان للاشتباه بإطلاق نار بعد المباراة.

ليس فقط في الجنوب تم الاحتفال بالانجاز الكروي لمنتخب المغرب، انما ايضا في مواقع أخرى في المجتمع العربي، حيث شوهدت المفرقعات النارية في القرى العربية احتفالا بالحدث وشوهدت قوافل السيارات تطلق الصافرات وتحمل الأعلام.