الرئيس التركي يصدّق على مذكرة التعاون مع الإمارات بمجال الطاقة

صدق رجب طيب أردوغان، صدّق على مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي تركيا ودولة الإمارات"

صدّق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، على مذكرة التفاهم في مجال الطاقة المبرمة بين تركيا ودولة الإمارات، لتدخل بذلك حيز التنفيذ رسمياً.

وقامت الجريدة الرسمية التركية، بنشر خبر، يؤكد أنه " صدق رجب طيب أردوغان، صدّق على مذكرة التفاهم المبرمة بين حكومتي البلدين، يوم 24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021، في العاصمة أنقرة"، وبموجب المذكرة، ستناقش الفرص والتحديات في مجال الاستثمار في النفط والغاز واستخراجهما ومعالجتهما ونقلهما.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى وضع إطار لتطوير التعاون وحسن النية بين البلدين في مجال الطاقة وتسهيل تبادل المعلومات التقنية والمشورة والمهارات والخبرات، حسب موقع الخليج أون لاين.

وكانت شركة الدفاع التركية بايكار سلمت الإمارات طائرات مسيرة مقاتلة في مؤشر على المصالحة بين الخصمين الإقليميين السابقين.